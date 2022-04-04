AKP’li belediye parkta şantiye kurdu, İBB durdurmak için hareket geçti

AKP’li Güngören Belediyesi, 9.5 milyon TL’ye ihale ettiği Harezmi Öğrenci Evi inşaatı için 15 Temmuz Parkı’nın etrafını kapatarak şantiye kurmaya başladı. Parktaki iki parselin sahibi olan İBB, parka yapılan inşaatı durdurmak için harekete geçti.

Özlem GÜVEMLİ

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Güngören Belediyesi, Haznedar’daki 15 Temmuz Parkı'na “Harezmi Öğrenci İstasyonu” yapmak için 1 Mart 2022'de ihaleye çıktı. İhaleyi 9 milyon 580 bin TL'ye Destan Yapı kazandı. Belediye, geçtiğimiz günlerde inşaat için parkın etrafını kapatmaya başladı.

Mahalle halkı, parka yapılacak inşaata tepki göstererek belediyeye şikayet başvurusu yaptı. Parktaki iki parselin mülkiyet sahibi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de devreye girerek yeşil alandaki inşaatı durdurmak için Güngören Belediyesi'ne yazı yazdı.

“PARSELİ BOŞ OLARAK TESLİM EDİN”

İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından Güngören Belediyesi'ne gönderilen yazıda “Güngören Park içerisinde 1927 ve 1928 parseller ile bir kısım tescil dışı alanda başkanlığımız teknik elemanlarınca yerinde yapılan incelemede inşai faaliyet öncesi hazırlık aşamasında olan şantiye tespit edilmiş olup arazi çalışması tespit formu düzenlenmiştir” denildi.

Mülkiyeti İBB'ye ait olan 1927 ve 1928 parsellerde herhangi bir inşai faaliyet yapılmaması, parselin boş olarak “ivedilikle” teslim edilmesi istendi.

BEDELSİZ TAHSİS EDİLMİŞTİ

15 Temmuz Parkı'nı oluşturan İBB’ye ait diğer parseller de İBB Meclisi'nde AKP-MHP grubunun çoğunluk oyları ile AKP Güngören Belediyesi'ne tahsis edilmişti. Tahsis kararı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilmiş ancak meclisteki çoğunluk kararda ısrar edince konu mahkemeye taşınmıştı.

Güngören Güneştepe Mahallesi'ndeki Millet Bahçesi yapılmak üzere yatırım programına alınan İBB'ye ait yaklaşık 20 bin metrekarelik alan da 10 yıl süreyle bedelsiz olarak AKP'li Güngören Belediye Başkanlığı'na oy çokluğu ile tahsis edilmişti. Millet parkı için belediye 19 milyon 850 bin liralık ihale düzenlemişti.