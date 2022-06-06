AKP’li belediye yol çalışması için 20 ağacı söktü
AKP'li Elazığ Belediyesi kent meydanı ve yeraltı otoparkı çalışmalarının yapıldığı alanda yol genişleme çalışmaları için kent merkezinde bulunan ağaçları iş makineleriyle söktü.
AKP’li Elazığ Belediyesi, kent merkezinde devam eden kent meydanı ve yeraltı otoparkının yapıldığı alanda bulunan cam ve selvi ağaçlarını belediyenin iş makineleriyle söktü. Ağaç söküm çalışmasının gece yarısı yapılması dikkat çekerken o anlar ise saniye saniye görüntülere yansıdı.
“ZARAR GÖRMEDEN YENİ YERLERİNE TAŞINACAKTIR”
Ağaç sökümleriyle ilgili yazılı açıklama yapan Elazığ Belediyesi, 20 ağacın yerlerinden taşındığını belirterek şunları kaydetti;
* “Şehrimizin gelecek vizyonuna değer katan Kent Meydanı ve Yeraltı Otoparkı Projemiz kapsamında Öğretmenevi önünde yol genişletme çalışması gerçekleştirilecektir.
* Yeşil dokuya duyduğumuz saygı çerçevesinde alanda yer alan çam ve yeşil selvi türlerindeki 20 adet ağaç, zarar görmeden yeni yerlerine taşınacaktır.
* Taşıma işlemi sırasında zarar görmemeleri adına budama çalışması yapılan ağaçlar ziraat mühendislerimizin kontrolünde, gerekli özen ve ekipmanlarla yerlerinden sökülerek Elazığ Belediyesi serasına taşınacaktır.
* Sera alanımızda gerekli bakımları yapılan ağaçlarımız, şehir genelindeki park ve yeşil alanlarda yeniden toprakla buluşturulacaktır.”