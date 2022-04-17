AKP’li belediyeler şimdi de meralara göz dikti

Samsun'un AKP'li Canik belediyesinin 6 köyün kullandığı 51 bin metrekarelik mera alanını imara açmak istemesinin ardından şimdi de Büyükşehir Belediyesi Ladik ilçesindeki meraya GES santrali yapma kararı aldı. Karara köylüler tepki gösterdi.

İsmail AKDUMAN

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AKP’li Canik Belediyesi, yaklaşık 15 gün önce Sarıbıyık Mahallesi’nde hazineye ait 51 bin metrekarelik mera alanının imara açılması için belediye meclisinde karar aldı.

Alınan karar AKP’li Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek kesinleşmesi beklenirken, yapılan imar değişikliği ile alanın mera vasfı kaldırılarak sosyal konut yapılmak üzere imara açılacağı açıklandı. Bu olayın kentte tartışma yaratırken, AKP’li Büyükşehir Belediyesi de Ladik ilçesindeki Tatlıcak Yaylası’na GES (Güneş Enerji Santrali) yapma kararı aldı. Geçimlerini hayvancılık yaparak sağlayan köylüler bu karar karşı çıktı.

DAVA AÇACAKLAR

Devletten hayvancılık yaptıkları için teşvik beklediklerini söyleyen köylüler, AKP’li Büyükşehir Belediyesi’nin yaylarını ellerinden almaya çalıştığını söyledi. Dava açacaklarını belirten köylüler, bütünşehir yasasına tepki göstererek “Bir kanun çıkardılar, bizi sıkıntıya koydular. Köydeki arazilerimiz de gitti, bir karış yerimiz kaldı onu da Büyükşehir alıyor. Bu merayı 3 köy kullanıyor. Paneller, kurulursa merada artık hayvancılık yapamayacağız” diye konuştu.

“BÜTÜNŞEHİR YASASI KUMPAS YASASINA DÖNDÜ”

Yaylada inceleme yapan ve köylüleri dinleyen CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, “Bütünşehir Yasası, köylümüzün ekmek kapısı olan, doğa harikası yaylalarımız için Kumpas Yasasına dönüştü. Ladik ilçemizdeki Tatlıcak Köyü Yaylası’nın mera vasfı, Bütünşehir Yasası marifetiyle yok edilmek isteniyor. Köylüler yaylarına dokunulmasını istemiyor.

Burada yaşanan sorun sadece bir mülkiyet sorunu değildir. Doğal zenginliklerimizin üzerinde hesapsızca, sorumsuzca tasarrufta bulunulması, talan edilmesi sorunudur. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu enerjiyi, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak tabii ki önceliğimizdir.

Ancak bu enerjiyi üretecek tesisi tarım ve hayvancılık için en verimli arazilerin üzerine yaparsanız, bu ülkeye en büyük ihaneti yapmış olursunuz. İşte burada da bu yanlış yapılmaktadır. Bu hatadan bir an önce dönülmelidir, yayla mevcut haliyle korunmak üzere köylümüzün mülkiyetine geçirilmelidir” dedi.

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