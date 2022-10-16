AKP’li Elitaş ‘fiyatlar normalleşiyor’ dedi vatandaş isyan etti: Kör değiliz

TÜİK'e göre eylülde tüketici fiyatları aylık yüzde 3,08, yıllık yüzde 83,45 artarken; AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’a göre fiyatlardaki yükseliş azalmaya başladı. Bu ifadelere tepki gösteren vatandaş, "Öyle bir şey yok, biz açlıktan ölüyoruz. Her şey bizim gözümüzün önünde, biz kör değiliz. Maaşları arttıkça onlara ucuz geliyor herhalde" diyerek isyan etti.

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Batuhan SERİM Ali Selim YAMANLI

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 5 Ekim’de katıldığı bir televizyon programında ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Gıda ve akaryakıt fiyatlarında 2 aydır normalleşme başladığını söyleyen Elitaş, “İki aydır falan fiyatlar genel seviyesinde normalleşme başladı. Yani çok hızlı artış ortaya çıkmadı” dedi.

Fiyat artışında Temmuz ayından itibaren bir istikrarın başladığını kaydeden Elitaş, “Şu anda fiyatların normal artacağı şeklinde bir güven hasıl olduğundan dolayı (vatandaş) ihtiyacı olanı aldığı için fiyatlar normalleşmeye başladı. Hatırlayın mazot 30 liraya çıkmıştı. Bu fiyatlar böyle devam ederse sanırım 23 liranın altına düşebilir” ifadelerini kullandı.

Ancak bu ifadelerden sonra ne fiyatlar normalleşmeye başladı ne de mazot 23 liranın altına düştü…

Biz de İstanbul ‘da halka mikrofon uzattık, “Sizce de öyle mi? Fiyatlar normalleşmeye başladı mı?” diye sorduk.

Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“BEN DE AK PARTİLİYİM AMA FİYATLARDA BİR DÜŞÜŞ YOK”

Murat Karamahmut: “Değil tabii ki. Ben markette çalışıyorum, markette öyle değil. Ben de bir AK Partiliyim ama fiyatlar da bir düşüş yok. Bir market çalışanı olarak söylüyorum, fiyatı düşen de var çıkan da var. Maalesef artan ürün sayısı daha fazla. Bu durum beni üzüyor alım gücümüz belli… İnşallah daha güzel olur.”

“TÜRKİYE’Yİ UÇURDU AMA UÇURUMDAN AŞAĞI”

Gazi Yerlikaya: “Ne normalleşti? ‘Türkiye’yi uçuracağım’ diyordu ya uçurdu evet, uçurumdan aşağı… Fiyatlarda günlük artış var, geçen hafta 65 liraya peynir aldım aradan 3-4 gün geçti tekrar aldım fiyatı 85 lira olmuş. Konuşacak başka bir şeyleri kalmadı. 100 yıllık Cumhuriyetin kazanımlarını yerle bir ettiler. Yok pahasına sattılar şimdi biz şeker ithal ediyoruz, şeker satan Türkiye şimdi şeker ithal ediyor… Daha satacak bir şeyleri kalmadı.”

“ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ”

Ali Arslan: “Neye göre normalleşti? Alım gücü düştü, benim gördüğüm bu. Asgari ücretteki artıştan daha fazla fiyatlardaki artış şu anda. Yaşam standardımız her gün geriye gidiyor. Bunun algı yönetimi olduğunu düşünüyorum, herkes kendinden pay biçebilir buna. Sosyal alanlardaki tüketimimiz her geçen gün azalıyor.”

“HER HAFTA ETİKET DEĞİŞTİRİYORUZ”

Özlem Tokacar: “Öyle bir şey yok. İnsanların alım gücü düştü. 20 senede berbat etmedikleri sektör kalmadı. Ben esnafım her hafta etiket değiştiriyoruz…”

“İNSANLARIN EVİNDE HUZUR KALMADI”

İslam Kaplan: “Mümkün değil, artık insanlar geçinemiyor. Asgari ücret 5500 lira kiralar ise 4-5 bin lira. İnsanlar nasıl geçinecek? Marketlere girip bir baksınlar, bugün domates salatalık 20-30 lira. İnsanların evinde geçim sıkıntısı yüzünden huzur yok.”

“FİYATLAR DAHA ÇOK ÇIKIYOR”

Ferhat Belgi: “Biz hiçbir şeyin ucuzladığını görmedik şu ana kadar, daha da çok çıkıyor. Ben manavım, halden mal alamıyoruz. Maaşları arttıkça onlara ucuz geliyor herhalde.”

“PAZARA HER GİTTİĞİMİZDE FİYATLAR ARTMIŞ OLUYOR”

Suna Türkmen: “Etiketler çok yüksek. Her pazara gittiğimizde fiyatlar daha çok artıyor, yumurtanın kilosu 60-70 lira oldu nasıl alacak bu millet? Tek maaş bir insana yetmiyor.”

“AÇLIKTAN ÖLÜYORUZ”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Öyle bir şey yok, biz açlıktan ölüyoruz.”

“FİYATLAR ONLARA GÖRE DÜŞÜYOR”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Yalan, hiçbir şey düşmedi, hepsi hikaye. Başımızdakiler her şeye zam yapıyor, kendilerini düşünüyorlar, bizi düşünmüyorlar. Fiyatlar onlara göre düşüyor.”

“BİZ KÖR DEĞİLİZ”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Yalan, ucuzluk yok. Her şey bizim gözümüzün önünde, biz kör değiliz.”

“PAHALILIK SADECE TÜRKİYE’DE DEĞİL HER YERDE VAR”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “AK Partiliyim, pahalılık var, tek Türkiye’de değil ki her yerde var.”

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