‘2.5 kilo altın dışında hiçbir servetim yok’ diyen AKP’li Taşkesenlioğlu’na yanıt

AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu, gazeteci Nagehan Alçı’ya yaptığı açıklamada 2 buçuk kilo altın dışında servetinin olmadığını iddia etmişti. Taşkesenlioğlu’na sosyal medya hesabından yanıt veren İYİ Parti'li Turhan Çömez, 'Blueline' isimli otelin ve 300 milyon TL değerinde bir çiftliğin görsellerini paylaşarak, "Zehra sen niye böyle gariban kaldın?" diye sordu.

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Suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Sedat Peker’in iddialarının odağındaki isimlerden biri olan AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu, Habertürk’ten Nagehan Alçı’ya açıklamalarda bulundu.

“2.5 KİLO ALTIN DIŞINDA HİÇBİR SERVETİM YOK”

Hakkındaki iddalarla ilgili konuşan Taşkesenlioğlu, “Çoluğum, çocuğum yok, bir annem vardı, onu da kaybettim. Benim öyle fazla bir paraya ihtiyacım yok ki Nagehan Hanım. Kendi yağında kavrulan birisiydim. Bankada 2.5 kilo altınım var, o kadar. İnanın, bu 2.5 kilo altın dışında hiçbir servetim yok Nagehan Hanım. Ama gözüm parada değil. Bana bu kadar ağır iftiraların altında kalmak çok ağır geliyor. Artık kime inanacağımı, ne düşüneceğimi bilemez hale geldim. Karşıma çıkan her kadına ‘Acaba kocaları onlara benim yaşadıklarımı yaşatır mıydı? Bunlar neden benim başıma geldi?' diye soruyorum.” İfadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın eski doktoru, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Taşkesenlioğlu'nun mal varlığıyla ilgili sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi.

“OTEL KİMİN ACABA?”

‘Blueline' isimli otelin görselini paylaşan Çömez, “Ne zor bir durum Zehra. Acıdım. Aşağıdaki hotel kimin acaba? Gerçekten bilmiyor musun? Emily bilir ona sor…” dedi.

“ZEHRA, SEN NİYE BÖYLE GARİBAN KALDIN?”

Çömez, başka bir paylaşımda ise “AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu, ‘Kendi yağında kavrulan birisiydim. 2,5 kilo altın dışında hiçbir servetim yok.' Danışmanının üzerine yapılan bir çiftliğin bugünkü değeri 300 milyon TL. Zehra, sen niye böyle gariban kaldın?” diyerek bahse konu çiftliğin videosunu paylaştı.