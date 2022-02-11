AKP’li vekil kardeşinin rektör olarak görev yaptığı üniversitede zehirli ürün skandalı

AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın kardeşi olan Aysun Bay Karabulut’un rektör olarak görev yaptığı Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde en önemli bilimsel üretimi olarak pazarlanan ‘Kayısır’ adlı ürün, yapılan incelemelerde standartlardan 100 kat fazla siyanür içererek insan sağlığı için tehlikeli olduğu ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, üretici firmaya 30 bin 416 TL para cezası kesildiği öğrenildi.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın kardeşi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi rektörü Aysun Bay Karabulut’un üniversitenin en önemli buluşu olduğunu söylediği ve katıldığı programlarda tanıtımını yaptığı ‘Kayısır’ adlı markanın Prebiyotik Kayısı Ekstresi'nin içermesi gereken orandan 100 kat fazla siyanür içerdiği ortaya çıktı.

ŞİRKETİN İTİRAZI REDDEDİLDİ

İtiraz davasını görüşen Malatya 3. Sulh Ceza Hakimliği, şirketin itirazını şu ifadelerle reddetti:

* Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar tebliğine göre 20 mg/kg altında olması gereken siyanür değerinin analiz edilen üründe 87,4 mg/kg oranında çıktığı, çıkan analiz raporuna itiraz eden başvurucunun aynı numuneyi şahit numune olarak kabul ederek yeniden analiz ettirdiğinde bu defa siyanür miktarının 2652 mg/kg olarak çıktığı, aradaki çelişkinin giderilmesi için bakanlık yazısı doğrultusunda yeniden analiz yapıldığında ise 2472,9 mg/kg değerinde siyanür olduğu tespit edildiği ve başvuran hakkında idari para cezası düzenlendiği olayda Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği ve bitki listesine göre bütün çekilmiş, öğütülmüş kırılmış dilimlenmiş veya ekstresi hazırlanmış kayısı çekirdeklerinden oluşan ürünlerde hidrosiyanik asit miktarının 20,0 mg/kg aşmaması koşuluyla kullanılabilir şeklindeki düzenleme de nazara alınarak başvurana ait işyerinden alınan numunelerin yapılan analizlerin tamamında en fazla 20 mg/kg olması gereken siyanür değerinin çok üzerinde tespit edildiği anlaşıldı.

“KONTROLÜMÜZDEN GEÇMEYEN NUMUNE” SAVUNMASI

Turgut Özal Üniversitesi rektörü Aysun Bay Karabulut'un danışmanı Ezgi Budak şöyle konuştu:

*Kayısı çekirdeğinin bağışıklığı destekleyici, ağrı kesici ve sağlıklı yaşama yaptığı katkıları gıda takviyesi olarak sunmaktayız. Üretim sürecimizi mümkün olduğu kadar güncel ve insan sağlığına riske atmayacak şekilde idare etmek en temel amacımızdır. Üniversitemiz rektörlüğü ve özel bir şirket arasında yapılan protokol ile çekirdek esktresi üretimi için destek alınmıştır.

*Söz konusu özel şirket sadece ürün üretimi ile sorumlu olup; üretim yaptığımız tesis ve üretimde kullanılan cihazların kullanım hakkı tamamen üniversitemize aittir. Şirket ürün ile ilgili sürecin başından bu yana rektörlüğümüzün bilgisi dahilinde teknik destek sağlamaktadır.

*Şöyle ki; Kayısır markalı çekirdek ekstremiz her parti üretimde laboratuvar analizi yapılarak satışa sunulmaktadır. 2021 yılı Mart ayında haberlere konu olan üretimimiz, üretici firma tarafından bilgimiz dışında analize gönderilmiştir ve kontrolümüzden geçmeyen bu numune standart değerleri karşılamamıştır.

*Bununla birlikte üretim sonrasında rutin kontrolleri sağlanan ürünlerimiz herhangi bir sorunla karşılaşıldığında standart kurallar uygulanmaktadır, söz konusu üretilen parti de bu doğrultuda satışa çıkmadan imha edilmiştir.

*Ürünün imha edildiği ve ilgili parti numaralı ürünlerin satışa çıkmadığına dair resmi beyanatımız İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne verilmiştir. Habere konu ceza sonrasında üretim süreçlerimizi güncelleyerek yasal standartlara uygun üretim çalışmalarımız devam etmektedir.

“BÖYLE BİR HATA KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİL”

Turgut Özal Üniversitesi’nin kuruluşundan bugüne kadar makul bir çalışma göremediklerini belirten CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz şu ifadeleri kullandı:

*Üniversite maalesef her zaman olumsuz konularla gündeme geldi. Tabi son dönemde de Malatya kayısısını da gerçekten sıkıntıya sokabilecek bir çalışmayla gündeme gelmesinden dolayı üzüntümüzü belirtmek istiyorum. Çünkü Malatya kayısısı herkes biliyor ki birçok sağlık sorununa iyi gelen ve ülke sınırları aşan bir ilimizin için önemli olan bir ürün.

*İnsanların sağlığı için kullanılabilen bir ürünü bile içindeki siyanürün yüksek olması dolayısıyla tehlike arz edebilen bir projeye imza atmış Turgut Özal üniversitesi gerçekten bu konuda ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Malatya kayısısını daha özel noktalarda isminin anılması ve bu meyveden yapılan ürünlerinin de daha sağlıklı şartlarda sunulmasını beklerken Turgut Özal Üniversitenin bir firmayla yapmış olduğu bu çalışma gerçekten içler acısı bir durum.

*Birçok olumsuz durumla karşımıza çıkan Turgut Özal üniversitesi son yapmış olduğu çalışmayla Malatya'ya yapılacak en büyük kötülüğü yapmış gözüküyor. Çünkü Malatya kayısısına kim zarar veriyorsa Malatya'ya en kötülüğü yapmıştır. Böyle bir hata kabul edilebilir bir durum değildir.

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