AKP’li vekilden çok konuşulacak itiraf: O zaman yükselme o yolla oluyordu!
AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ın partisinin il başkanlığında yaptığı konuşmada Fethullah Gülen'i işaret ederek, "Arkadaşlar ben Amerika'ya gittim. Ziyaret ettik. 17/25 Aralık arifesinden önce gerek siyasette, gerek ticarette, gerekse bürokraside yükselme o yolla oluyordu" dedi.
Sosyal medyada AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can’a ait bir dikkat çeken bir videosu yayımlandı. Videoda FETÖ lideri Gülen’e işaret eden AKP’li Can’ın itirafı sosyal medyada tartışma yarattı.
“O ZAMAN YÜKSELME O YOLLA OLUYORDU”
AKP Kırıkkale İl başkanlığında konuşan Can, “Arkadaşlar ben Amerika’ya gittim. Ziyaret ettik. 17/25 Aralık arifesinden önce gerek siyasette, gerek ticarette, gerekse bürokraside yükselme o yolla oluyordu” ifadeleri dikkat çekti.