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AKP’li vekilden çok konuşulacak itiraf: O zaman yükselme o yolla oluyordu!

AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ın partisinin il başkanlığında yaptığı konuşmada Fethullah Gülen'i işaret ederek, "Arkadaşlar ben Amerika'ya gittim. Ziyaret ettik. 17/25 Aralık arifesinden önce gerek siyasette, gerek ticarette, gerekse bürokraside yükselme o yolla oluyordu" dedi.

Halil ATAŞ
Yayınlanma: 09:19 - 13 Şubat 2022 Güncellenme:
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Sosyal medyada AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can’a ait bir dikkat çeken bir videosu yayımlandı. Videoda FETÖ lideri Gülen’e işaret eden AKP’li Can’ın itirafı sosyal medyada tartışma yarattı.

“O ZAMAN YÜKSELME O YOLLA OLUYORDU”

AKP Kırıkkale  İl başkanlığında konuşan Can, “Arkadaşlar ben Amerika’ya gittim. Ziyaret ettik. 17/25 Aralık arifesinden önce gerek siyasette, gerek ticarette, gerekse bürokraside yükselme o yolla oluyordu” ifadeleri dikkat çekti.

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