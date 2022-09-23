AKP’li Yazıcı: Ne af ne de infaz düzenlemesi kesinlikle yok, net!

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, seçim öncesi bir af veya infaz düzenlemesi yapılacağına dair kulis bilgileri ve söylemlere karşı net konuştu. Yazıcı, “Bizim gündemimizde ne af, ne de infaz düzenlemesi gibi bir durum kesinlikle yoktur, net” diyerek cevap verdi.

Özgür CEBE

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, beraberindeki 17 milletvekili ve AKP MKYK üyeleriyle birlikte “2023'e Doğru Şehir Buluşmaları” programı kapsamında Diyarbakır'a geldi. Partisinin il binasına geçen Yazıcı, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Her sorunun ve sıkıntının gündemlerinde olduğunu, ancak genel bir af veya infaz düzenlemesiyle ilgili bir çalışmanın söz konusu olmadığını belirten Yazıcı şöyle konuştu:

* Bir af veya infaz düzenlemesi söz konusu değil, net. Hayat pahalılığı, enflasyon dediğimiz bu azgın bela ile mücadele etme konusunda bir taraftan gerekli önlemler alınıyor, diğer yandan da enflasyona bağlı satın alma gücü azılmış kesimleri imkanlarımız dahilinde ilave katkılar sağlayarak takviye ediyoruz. İki aşamalı bir mücadelemiz var.

* Güneydoğu'da etnik kökene dayalı kullanılan bütün argümanları ortadan kaldırıp, bu alanda muazzam bir temizlik yaptık. Millete hizmet etmek, hukukunu korumak, insanlar önündeki sosyoekonomik dengeleri ortadan kaldırmak, hayat standartlarını yükseltmek amacıyla çalışıyoruz. Siyasete, siyaset kurumuna musallat olmuş vesayetçi yapıları ortadan kaldırdık.

“10 YILDA BİR TEZAHÜR EDEN ÖLÇEKLİ DARBELER”

Yazıcı, konuşmasına şöyle devam etti:

* Türkiye'de her 10 yılda bir tezahür eden şu veya bu ölçekte darbeleri sonlandırdık. 15 Temmuz 2016 gecesi akşam başlayan darbeyi sabah olmadan önleyen bir milletiz. Devlete musallat olmuş vesayetçi yapıları temizledik. Sosyal alanda ayrışmaları ortadan kaldırdık. Kimi insanların giyim tarzı şu ya da bu münazaayla ya da konuşma dili itibarıyla dışlandıkları süreçleri de iyileştirdik.

* Demokrasinin en önemli aracının siyasi partiler, siyasetin de en önemli ölçüm zamanı seçimlerdir. Türkiye 2023 seçimlerine hızlı bir şekilde gidiyor. Kurtuluş Savaşından sonra milletimizin en kıymetli kazanımı cumhuriyettir. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılının son seçimidir 2023. Yine 2023 seçimleri cumhuriyetin kuruluşunun 2. yüzyılının da ilk seçimidir. Bu anlamda tarihsel önemi var.

* 2023 seçimlerine doğru giderken millet yapılanları ölçüp biçecek ve geleceğe yönelik perspektifi olan kadroları değerlendirecek. Bu anlamda da milletimizin karşısına çıkacak en donanımlı AK Parti ve Cumhur İttifakı’dır. Çünkü ülkemizin hiçbir sorununu kapı arkasına veya halı dibine terk etmedik.

Yazıcı daha sonra bir otelde kentteki Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Yazıcı, HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri de ziyaret etti.

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