Bağcılar’ın yeni belediye başkanı belli oldu

İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, iki gün önce kalp rahatsızlığı nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Yeni belediyle başkanı Abdullah Özdemir oldu.

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AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık sorunları sebebiyle görevinden ayrılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın yerine başkanlık görevi için Cumhur İttifakı’nın adayının Abdullah Özdemir olduğunu açıkladı.

Ardından Bağcılar Belediye Meclisi bugün toplandı ve seçim gerçekleştirildi. Millet İttifakı'nın adayı Hafize Ayşe Çelebi 5 oy, Cumhur İttifakı'nın adayı Abdullah Özdemir 37 oy aldı. Bağcılar Belediyesi'nin yeni başkanı Abdullah Özdemir oldu.

13 NİSAN'DA İSTİFASINI AÇIKLAMIŞTI

2007 yılından beri Bağcılar Belediye Başkanı olan 57 yaşındaki Lokman Çağırıcı 13 Nisan'da saat 01.05'te sosyal medya hesabından açıklama yaparak sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyurmuştu.

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