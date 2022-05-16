Akşener’den çağrı: İyilik için yürü

İYİ Parti lideri Akşener, yürüyerek bağış toplanan kampanyaya tüm vatandaşları davet etti. Akşener, "19 Mayıs ruhu ile başlattığımız iyilik için yürü programına ben de katıldım. Daha yeşil, daha refah içerisinde, daha mutlu bir Türkiye için sen de bu programa katıl. İyilik için yürü” dedi.

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İYİ Parti, Help Steps uygulaması üzerinden İyilik İçin Yürü kampanyası başlatmıştı. Adımların bağışa dönüştüğü kampanyaya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

Sosyal medyadan video paylaşan Akşener, “19 Mayıs ruhu ile başlattığımız iyilik için yürü programına ben de katıldım. Daha yeşil, daha refah içerisinde, daha mutlu bir Türkiye için sen de bu programa katıl. İyilik için yürü” dedi.

“İLK ADIMI ATIN”

Sosyal medya paylaşımında Akşener, “İyilik için yürü programında ben de varım. Haydi siz de; daha yeşil, daha zengin ve daha mutlu bir Türkiye için ilk adım’ı atın. 19 Mayıs’ta, Samsun’da…“ notunu düştü.

Help Steps mobil uygulamasında STK'ların ve spor kulüplerinin adım hedefleri bulunuyor, kullanıcıların gönderdiği adımlarla bu hedef tamamlanıyor ve yeni hedefler açılıyor. Tamamlanan hedef süresince gönderilen adımların değeri hesaplanıyor ve STK’lara/spor kulüplerine aktarılıyor.

“ADIMLAR ONLARCA AĞACA CAN SUYU OLACAK”

Kampanyaya ilişkin şu bilgilendirme yapıldı:

*Yürümenin insan sağlığı için ne derece önemli olduğu zaten bilinen bir konu olsa da attığımız her bir adımın ülkemiz ve milletimiz için de bir o derece önemi var.

*Türkiye'mizin güzel ve güçlü geleceğini hep birlikte kurabilmek için Ocak 2022'de kurduğumuz “iyilik için yürü” platformu, katılımcıların attığı adımları dijital bir platformda hesaplayarak “iyiliğe” dönüştürüyor.

*İyilik için Yürü platformu ile attığın adımlar belki onlarca ağaca can suyu veya bir canlının yaşamı için gerekli desteği sağlayacak.

*İyilik İçin Yürü sadece gönüllülerden oluşur, hiç bir tüzel kişiliği yoktur. Gönüllülerin iyiliğe katkı sağlamaktan başka hiçbir beklentisi yoktur. İyilik İçin Yürü ile hiç bir sivil toplum kuruluşu arasında bir para işlemi gerçekleşmez. Adımların, iyiliğe dönüşme süreci desteklediğimiz sivil toplum kuruluşlarına, Help Steps platformu üzerinden ulaşır.

*İyilik İçin Yürü tek bir kişi ve kuruma ait olmaksızın, topluluğun katılımı ve etkileşimi ile genişleyerek sürdürülebilir şekilde işlevini yerine getirmeyi hedefler.

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