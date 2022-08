Akşener’in ziyaret ettiği esnaf 50 bin liralık faturaya isyan etti

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Çekmeköy'de esnaf ziyaret etti. Pastaneye giren Akşener'e esnaf, "Burası bir fabrika değil, küçük bir işletme. Buraya 50 bin lira elektrik faturası geliyor. Biz artık ne yapacağımızı şaşırdık. Şu an dükkanım ilanda. Devretmeye çalışıyorum. Altından kalkamıyorum. Battık şu an" diye dert yandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bugün ilk durağı İstanbul’un Çekmeköy ilçesi oldu. Akşener, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile beraber esnaf turuna çıktı. Esnafın sıkıntılarını dinledi.

“DÜKKANIM İLANDA, DEVRETMEYE ÇALIŞIYORUM”

Bir pastaneye giren Akşener’e pastane sahibi artan maliyetler ve elektrik faturalarından dert yandı. Esnaf, şöyle konuştu:

* “Son 6 ay, 1 sene içerisinde kurumlara, ham maddeye gelen zamlardan müşteriye bir şey söylemeye utanıyoruz. Elektriği, doğalgazı ödeyemiyoruz. Burası bir fabrika değil, küçük bir işletme. Buraya 50 bin lira elektrik faturası geliyor. Biz artık ne yapacağımızı şaşırdık. Şu an dükkanım ilanda. Devretmeye çalışıyorum. Altından kalkamıyorum. Battık şu an.

* İçeride 150-200 bin elektrik borcum var. Türkiye’de o kadar baraj yapıldığını söyleniyor. Her yerde pervane dönüyor. Biz neden hala dışarıdan elektrik alıyoruz? Neden elektriğe bu kadar para ödüyoruz? Biz bu gemiyi nasıl döndüreceğiz bilmiyorum. Bakın klimamı açamıyorum, sıcakta duruyoruz ve burası pastane. Zarar görecek mallar var. Bekliyoruz, seçim gelsin diye.”

“GENÇLERİN GELECEĞİNİ KURTARMAMIZ LAZIM”

Pastanenin ardından elektronik ev aletleri satan bir dükkana giren Akşener, esnafa “İşler nasıl, kardeşim?” sorusunu yöneltti. Esnaf ise şöyle yanıt verdi:

* “Ekonomik krizle beraber işlerimiz yavaşladı. İşler bir şekilde çözülür belki ama Türkiye’nin en büyük problemi gençlerimiz. Gençlerimizin geleceğini düzeltmemiz lazım.

* Burada çalışan arkadaşlarımızın her ikisi de üniversite mezunu pırıl pırıl gençler. Birisi tarih öğretmeni, diğeri gazeteci.

* Ama bu dükkanda, bu mağazada çalışıyorlar. Gençlerimizin geleceğini kurtarmamız lazım. Sizden ricam 2023 yılında böyle bir ufuk açmanız.”

“YÜZDE 100 ZORLUK ÇEKİYORUM”

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul’da esnaf ziyaretlerine Sancaktepe ilçesinde devam etti.

Geçim sıkıntısı çektiğini anlatan esnafa Akşener, “2500 lira maaş aldığında o günkü şartlarda gıda durumunuz daha iyiydi. Şu anda 5 bin 500 lira kira veriyorsan gıda konusunda zorluk çekersin” dedi.

Esnaf ise, “Yüzde 100 zorluk çekiyorum. 350 liraya yemek kartı alıyordum. Torbalar ağırdı. Şimdi 350 liraya bir poşet” diye yanıt verdi.

“OKULLARIN AÇILMASINA 10 GÜN VAR BURADA KUYRUK OLMASI LAZIMDI”

Öğrenciler için giyim malzemeleri satan esnaf, “Okulların açılmasına 10 gün kaldı. Şu anda kuyruk olması lazımdı, dükkan boş” diye dert yandı.

“Geçiniyorsak ne mutlu bize fazlasında gözümüz yok” diyen esnaf, “Alım gücü yok. Her şey pahalı. Utanarak millete fiyat söylüyoruz. Alınan asgari ücret kiraya yetmiyor. Bunun mutfağı var. Bunun elektriği var, öğrencisi var. Çok zor” ifadelerini kullandı.

“ÇİĞ KÖFTE ET FİYATIYLA YARIŞIYOR”

Akşener’in ziyaret ettiği kasap, “Biz artık tezgahı dolduramıyoruz. İnsanların alım gücü yok” dedi.

Çiğ köfte dükkanı işletmecisi ise, “Çiğ köfte et fiyatıyla yarışıyor içinde et yok. Etin kilosu 140 lira çiğ köftenin kilosu 96 lira. Bizim ülkemizde maalesef ham madde, plastik olayı yok. Bunların hepsi çiğköftenin üstüne dahil olunca fiyatlar uçuyor. Geçen sene 800 liraya bir aylık ambalajımı alırken şu an 800 liraya bir haftalık ambalajımı alamıyorum” şeklinde konuştu.

“İLK SANDIKTA TÜM BU SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ”

Öte yandan Akşener’in ziyaretine ilişkin İYİ Parti’den şu açıklama yapıldı:

“Sancaktepe’de vatandaşlarımız asgari ücretle geçinemiyor, Emeklilerimiz; ‘4.500 lira maaş, 3.000 lira kira. Nasıl olacak?’ diye soruyor… İktidar çözemiyor, çözmek istemiyor ama ilk sandıkta tüm bu sorunlarımızı biz çözeceğiz!”

