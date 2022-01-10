Ali Babacan’dan ’20 Aralık’ iddiası: Arkadan cayır cayır dolar sattılar

DEVA Partisi lideri Babacan,"Ayın 20’sinde Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu var. Ne olacak, kimse bilmiyor. Merkez Bankası’nın kendisi de bilmiyor.Son gece Erdoğan ne talimat verirse, sabahleyin Merkez Bankası onu yapacak. 20 Aralık akşamı ve ertesi birkaç gün Merkez Bankası arkadan cayır cayır dolar satmış" dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında gündemi değerlendirdi.

Babacan’ın açıklamaları ise şu şekilde:

*Parlamenter sistemin kendisi kadar, parlamenter sisteme geçinceye kadarki ara dönemin bugünden tasarlanması da çok önemli.

* Mesela, o ara dönemde seçilecek cumhurbaşkanı ‘Parlamenter sistem istiyorum' dedi ama mevcut sisteme göre seçildi ve mevcut sistemin bütün yetkilerini aldı. Bu yetkiyi nasıl kullanacak? ‘Bu yetki çok önemli.

* Bana izin verin, 2-3 sene bu yetkiyi kullanmam lazım' diyorsa olmaz. O zaman niye sistemi değiştirdik? ‘Parlamenter sistem istiyorum' diyen cumhurbaşkanı adayı veya adaylarının geçiş döneminde nasıl çalışacaklarını baştan deklare etmeleri lazım.

6 AY YETER

* Parlamenter sistem üzerinde uzlaştık. Parlamenter sistem isteyen partilerin milletvekili sayısı 360'ı, 400'ü geçtiği tabloda neyi bekleyeceğiz? 6 ay yeter.

* Baştan ne kadar detaylı uzlaşırsak, seçimlerden sonra anayasayı değiştirmek o kadar kolay olur. ‘Cumhurbaşkanı yetkisi çok önemli; 2-3 sene kullanılmalı' denilirse biz bundan hemen şüphe duyarız. ‘Hayırdır, ne oluyor?' deriz.

“EKONOMİN ZEMİNİNDE HUKUK VARDIR”

* Krizin çözülmesi sadece ekonomi politikalarıyla olmaz. Hukuk, adalet, iyi bir eğitim politikası, dış politikada akılcı çalışma olmadan ekonomik sorunları çözemezsiniz.

* Ekonomi kendi başına izole bir alan değildir, topyekûn çözümün ancak bir parçası olabilir.

* Türkiye ekonomisindeki krizleri çözmek istiyorsak öncelikle zemini sağlamlaştırmak gerekiyor. Ekonominin zemininde hukuk vardır, adalet vardır, insan hakları vardır.

“ERDOĞAN NE TALİMAT VERİRSE”

* Ayın 20'sinde Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu var. Ne olacak, kimse bilmiyor. Merkez Bankası'nın kendisi de bilmiyor.

* Son gece Erdoğan ne talimat verirse, sabahleyin Merkez Bankası onu yapacak. 20 Aralık akşamı ve ertesi birkaç gün Merkez Bankası arkadan cayır cayır dolar satmış.

* Aralık ayında tam 17 milyar dolar döviz satmış. Bu 17 milyarın 9 milyarını da gizli saklı yöntemlerle yapmış. Özellikle 20, 21, 22, 23 Aralık tarihlerinde gizli saklı, yoğun bir döviz satışı var.

* Merkez Bankasının döviz pozisyonu kasım sonundan aralık sonuna 17 milyar dolar düşmüş. Açıklasınlar bu neden düştü?

BÜTÜN FAİZLER ARTMIŞ

* Sadece aralık ayında kredi faizi %23,50'den %29,55'e; ticari kredi faizi %18,88'den %24,37'ye çıkmış.

* Cumhurbaşkanının ‘Faizi indirdim, indireceğim' dediği, sadece Merkez Bankası'nın bankalardan aldığı faiz. Onun haricindeki bütün faizler artmış. Merkez Bankası yanlış bir karar aldığı anda ileriye doğru enflasyon beklentisi artıyor.

* İleriye doğru enflasyon beklentisi arttığı anda bütün faizler artıyor. Bu ülkenin hazinesi 40-50 milyar faiz öderken o dönemin tertemiz bürokratlarına ‘faizci' diyordu, meydanlarda yuhalatıyordu. Şu anda Meclis'ten geçirdiği bütçedeki faiz ödemesi 240 milyar.

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