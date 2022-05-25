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Ali Ekber Ertürk memleketinde toprağa verildi

Mücadele ettiği amansız hastalık nedeniyle yaşamını yitiren gazetemiz Ankara muhabiri Ali Ekber Ertürk, memleketi Sivas'ın Divriği ilçesinde toprağa verildi.

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Ali Ekber Ertürk memleketinde toprağa verildi

Uzun süredir kanser tedavisi gören gazetemiz Ankara muhabiri Ali Ekber Ertürk, 23 Mayıs’ta Ankara’daki evinde yaşamını yitirdi. Ertürk için ilk tören Tuzluçayır Cemevi ve SÖZCÜ Gazetesi Ankara Bürosu önünde yapıldı.

Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri, ailesi, gazeteci arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Törenin ardından Ertürk’ün cenazesi, memleketi Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Avşarcık köyüne getirildi. Burada köyün cemevinde de tören düzenlendi.

Cenazeye Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, Ertürk’ün yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Ali Ekber Ertürk’ün cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

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