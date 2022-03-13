Ali Erbaş’ın müşavirinden demokrasiye ağır hakaret

Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri Ahmet Beleda’dan tartışma yaratacak demokrasi çıkışı. Diyanet’in haber sitesine “Modern İnsana: Kendin Ol” başlıklı makale yazan Beleda, demokrasi, bilim ve TV’yi hedef aldı.

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Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri Ahmet Beleda, Diyanet'in haber sitesine “Modern İnsana: Kendin Ol” başlıklı makale yazdı. Modern insanın kendini yaşamadığını savunan Beleda, bunun sorumlularından birinin de “demokrasi” olduğunu ileri sürdü. Beleda, demokrasi için, “Sözde demokratik yapı; insana kanaatten ziyade istemeyi, tüketmeyi, süfli emeller (aşağılık, bayağı, adi) peşinde koşmayı veriyor” dedi.

“Modern insan kuramsal olarak kendisinin üstlenmediği hiçbir sorumluluğu taşımadığı gibi sanal olarak sınırsız bir sorumluluk altında ezilmektedir” diyen Beleda, bunun nedenlerinden bazılarını şöyle sıraladı:

AŞAĞILIK ARZULAR BESLİYOR

“Televizyon çok sayıda insan için belki zorba bir tanrıçadır, ama kendisine tapanlardan en uyuşuk, en rahat tapıncı isteyen pek geçimli bir tanrıçadır aynı zamanda. TV denen bu medyumun neredeyse bir yaşam biçimi olmak gibi muazzam bir forsu var. Bizi eve bağlıyor, dikkatimizi çekmek için bin bir marifet döktürüyor, bütün dünyayı salonumuza buyur ediyor. Tüm bunları o bizim emrimizde, biz ise onun esiri olarak yapıyoruz.

Demokrasi: Çekememezlik, hınç, kıskançlık ve iktidarsız kin, insan doğasının en berbat kusurları olmaktan önce, demokratik devrimin doğrudan sonuçlarıdır. (…) Eli boş kalmayı besleyen ve bizi hiçbir zaman yazgımızla yetinmemeye kışkırtan da odur. Sözde demokratik yapı; insana kanaatten ziyade istemeyi, tüketmeyi, süfli emeller peşinde koşmayı veriyor.”

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