Alparslan Kuytul afişine 9 bin lira ceza, 3 gözaltı

Elazığ’da Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul’un konferansına ilişkin duyuru asan bir vakıf üyesine 9 bin TL idari para cezası kesilirken, 3 kişi de gözaltına alındı. Duyuru afişlerinin asılmasına izin verilmeyen vakıf üyeleri, afişleri ellerinde tutarak konferans duyurusunu yaptı.

Evren DEMİRDAŞ

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Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul’un, bugün Elazığ'da düzenleyeceği “Bedir Zaferi ve Mesajı” konulu konferans için asılan duyuru nedeniyle bir vakıf üyesine ‘izinsiz afiş astığı’ gerekçesiyle 9 bin lira para cezası kesildi.

Bir başka yerde yapılan duyuru çalışmasına da polisin müdahale etti, 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

AFİŞLER SÖKÜLDÜ, 9 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Konferans öncesi Furkan Vakfı üyeleri tarafından kentin çeşitli yerlerine bez afişler asıldı. Afişlerin bazıları zabıta tarafından sökülürken, Belediye Çarşısı'nda bulunan Saray Cami önüne afiş asan bir vakıf üyesine Elazığ Belediyesi Zabıta İşleri Müdürlüğü ekiplerince Kabahatler Kanunu'nun 42. maddesinden 9 bin TL idari para cezası kesildi.

Bir başka alanda yapılan duyuru çalışmasında ise polislerin vakıf üyelerine müdahalesi sonucunda 3 kişi gözaltına alındı.

“ZABITA KİMLİK KONTROLÜ YAPMAK İSTEDİ”

Furkan Vakfı kurucusu Alpaslan Kuytul'un Elazığ'da vereceği konferansın duyuru çalışmalarında AKP’li Elazığ Belediyesi zabıta ekipleri tarafından afişlerin söküldüğünü belirten Furkan Vakfı üyelerinden Üsame Yıldırım, şunları kaydetti;

“Her yıl şehrimize bir kez konferans vermeye gelen ve bugünde konferans verecek olan Alpaslan Kuytul hoca efendi için 5 gündür hem sosyal medyada hem de şehirde el ilanlarıyla, afişlerle şehirde duyurularını yapıyoruz.

İlk gün çok sorun yaşamadık ama diğer gün belediyenin zabıtaları belli bölgelerde afişlerimizi sökmeye başladılar. Bizde bunu yapanın zabıta ekipleri mi yoksa emniyetten mi bir engelleme var mı diye anlamaya çalışıyorduk. Çünkü bazı şehirlerde emniyet müdahale ediyordu. Bunu anlamak için biraz bekledik.

Belediyenin zabıta müdürüyle görüşmek için giderken arkadaşlarımız bizi aradı ve afiş asarken zabıta ekipleri tarafından müdahale edildiğini söylediler. Arkadaşımızın araması sonrasında oraya gittik.

Zabıta kimlik kontrolü yapmak istedi ancak biz zabıtanın kimlik kontrolü yapma yetkisinin olmadığını söyledik. Onlar da polis ekiplerini çağırdı ve iki tane resmi ekip geldi. Polislere Furkan Vakfı gönüllüleri olduğumuzu söyledik sonrasında güvenlik şubesine haber verdiler ve o ekip geldi. Güvenlik şubedeki komiser ‘biz afişleri sökmüyoruz bu zabıtanın yaptığı bir şey' dedi.

Kabahatler kanununa girdiği için ceza kesileceğini söyledi. Bizde bunu kabul ettiğimizi söyledik. Ancak arkadaşlarımız afişleri ellerinde tuttuğunu ve daha asmadıklarını söyledik. Ancak ‘asmaya yeltendikleri için ceza kesilecek' dediler. Ve kesilen ceza ise 9 bin TL. Normalde kabahatler kanununa göre 581 TL ile 18 bin 28 kuruş arasında para cezası kesilebilir. Ancak zabıta memurları biraz rövanşist davrandılar. Kesilen cezanın çok fazla olduğunu, arkadaşların öğrenci olduğunu ve 581 TL ceza kesmelerini söyledim ama dikkate almadılar” diye konuştu.

“GÖZALTINA ALDILAR ANCAK GÖZALTI TUTANAĞI BİLE TUTMADILAR”

Zabıtanın yazmış olduğu ceza sonrasında duyuru çalışmalarına emniyet ve zabıta ekiplerinin kapsamına girmeyecek şekilde devam ettiklerini belirten vakıf üyesi Yıldırım,

“Asılı olan afişlerimizi aldık şehrin en kalabalık yerlerinde arkadaşlarımızı afişleri ellerinde tutarak duyuru çalışmalarımızı yaptık. Dün saat 13.00 sıralarında birkaç polis ve zabıta ekibi arkadaşlarımıza müdahale ettiler. Polisler zabıtanın bizden şikayetçi olmasından dolayı müdahale ettiklerini söylüyor.

Ve 3 arkadaşımız gözaltına alınarak emniyete götürdüler. Gözaltına alınan arkadaşlarımıza emniyette ifade vermemelerini savcılıkta ifade vermelerini söyledik. Kendileri de bunu emniyete söylemelerinin ardından gözaltına alınan arkadaşlarımızı hemen serbest bırakıldı. Hatta gözaltı tutanağı bile tutmadılar.

Gözaltına alınan arkadaşlarımızdan birine ise kabahatler kanuna göre bin TL para cezası kesildi. Alpaslan hocanın iktidara olan eleştirileri söz konusu olunca herkesle böyle bir gerginlik var onun için kimse olumlu bir inisiyatif almak istemiyor bu zabıta ve polislerin tavrına da yansıyor” ifadelerini kullandı.