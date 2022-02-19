Ankara’da Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının olduğu afişlere zarar verildi

Ankara'nın Sincan ilçesinde, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun vaatlerinin yer aldığı afişler tahrip edildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlara yönelik vaatlerinin yer aldığı afişler büyükşehirlerde açık hava panolarına asılmaya başlanmıştı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde, Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının yer aldığı afişlerin tahrip edildiği görüldü.

“MUHALEFETİN M’SİNE TAHAMMÜLLERİ YOK”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, şu ifadeleri kullandı:

* Korku dağları aşmış. Muhalefetin M’sine tahammülleri yok. Partimizin Sincan’daki billboardlarına zarar verildi.

* Güneş balçıkla sıvanır mi? Sıvanmaz! Sözümüzü de, sesimizi de kimse kesemez! Geliyor gelmekte olan. Abbas yolcu…

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