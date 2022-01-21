Ankara’da mazot desteği için ‘Başkent Kart’ uygulaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çiftçiler için "Başkent Kart" uygulamasını hayata geçiriyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başkanlık yazısı ile Büyükşehir Belediye Meclis gündemine taşıdığı ve oy birliği ile kabul edilen “mazot desteği” kararının ardından çiftçilere “Başkent Kart” dağıtımına başlandı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, mazot desteği öncesi 25 ilçede “Başkent Kart” dağıtımına yönelik takvimi belirledi. İlk etapta şubat ayı sonuna kadar çiftçilere dağıtılacak yaklaşık 60 bin Başkent Kart ile tarımsal desteklerini sürdürmeyi planlayan Büyükşehir Belediyesi, girdi maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olmayı, tarımsal faaliyetlerin devamlılığını sağlamayı ve üretimin artırılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Tohumdan hayvancılığa, sıvı gübreden fide desteğine kadar birçok alanda Başkentli yerli üreticilere destek veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın başlattığı Başkent Kart dağıtımına yoğun ilgi gösteren Beypazarı, Güdül, Sincan, Akyurt ve Polatlılı çiftçiler, mazot desteği ile ilgili memnuniyetlerini belirtti.

MAZOT DESTEĞİ KARTLARA YÜKLENECEK

Aynı zamanda temassız ödeme kolaylığı sağlayacak olan Başkent Kartlara önce mazot desteği ödemeleri yapılacak, daha sonraki aşamalarda ise kırsal kalkınma destekleri kart üzerinden devam edecek. (İHA)

İlginizi Çekebilir Otobüs şoförleri davul zurnayla ziyaret ettiği Mansur Yavaş'tan müjdeyi aldı