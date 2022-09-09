Ankara’da öğretmene polis kuşatması

Eğitim-İş Sendikası'nın düzenlediği 'Öğretmene Saygı' eylemi polis kuşatmasına takıldı.

Yavuz ALATAN

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AKP milletvekillerinin imzası ile Meclis'te şubat ayında yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu ve bu çerçevede çıkarılan yönetmeliğe karşı eğitimciler, itirazlarını sürdürmeye devam etti. Ankara’da Ataç Sokak'ta bulunan Eğitim İş Genel Merkezi önünden Milli Eğitim Bakanlığı önüne yürümek isteyen öğretmenler polis tarafından adeta kuşatıldı.

Eğitim-İş Sendikasının düzenlediği ‘Öğretmene Saygı’ eyleminde, polisin dağılma anonslarına tepki gösteren öğretmenler “Dikkat dikkat öğretmeniniz konuşuyor yolumuzu açın” anonsu yaptı. Çevredeki vatandaşlar da polisin öğretmenleri kuşatmasına tepki gösterdi. Sokak girişinde öğretmenleri adeta ablukaya alan polis, grubun MEB önüne gitmesine izin vermedi.

Öğretmenler, Yazar Fakir Baykurt'un “Öğretmen yalvarmaz, öğretmen boyun eğmez, öğretmen el açmaz, öğretmen ders verir” sözlerini hep birlikte yüksek sesle tekrarladı.

Sınav dayatmasından derhal vazgeçilmesi ve Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun geri çekilmesinin talep edildiği eylemde, öğretmenler, “Uzmanlık belgemiz, diplomamızdır. Diploması olmayanlar bize ahkâm kesemez” diye tepkilerini dile getirdi.

ÖĞRETMEN EL AÇMAZ, YALVARMAZ…

Öğretmenler, şunları söyledi: “Öğretmene hoyrat davranılmaz, öğretmene saygı duyulur. Bugün öğretmenlik, Cumhuriyet tarihi boyunca eşi görülmemiş bir saldırıyla karşı karşıya. 20 yıl içinde refahımızı aldılar, mesleki haklarımızı kırptılar. Yaşanabilir bir emeklilik hayalimizi bile çaldılar. Şimdi çıkardıkları Öğretmenlik Meslek Kanunu ile itibarımızı da almak istiyorlar.”

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