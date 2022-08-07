Antalya’da 4.3’lük deprem
Antalya'nın Kaş açıkları saat 11.00 sularında 4.3'lük depremle sarsıldı. Deprem çevre illerden de hissedildi.
Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında saat 11.02’de Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre sarsıntı yerin 21 kilometre derininde gerçekleşti. Deprem Antalya çevresindeki şehirlerden hafif şekilde hissedildi.
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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