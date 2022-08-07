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Antalya’da 4.3’lük deprem

Antalya'nın Kaş açıkları saat 11.00 sularında 4.3'lük depremle sarsıldı. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Sozcu.com.tr
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Antalya’da 4.3’lük deprem

Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında saat 11.02’de Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre sarsıntı yerin 21 kilometre derininde gerçekleşti. Deprem Antalya çevresindeki şehirlerden hafif şekilde hissedildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

 

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