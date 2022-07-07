Arefe günü tatil mi, yarım gün mü?
Bayramın habercisi olan arefe günü için geri sayım başladı. Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Arefe günü yarım gün resmi tatil olacak, kamu kurum ve kuruluşları öğleden sonra kapalı olacak.
İslam aleminde, huzurun, bereketin ve kardeşliğin bayramı olan Kurban bayramı dört gün boyunca kutlanacak. 8 Temmuz Cuma gününe denk gelen arefe günü yarım gün idari tatil olarak belirlendi. Arefe günü tatil ilan edilmesine rağmen, bu karardan devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları faydalanamayacak.
AREFE GÜNÜ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
Kurban Bayramı arefe günü 2022 yılında 8 Temmuz tarihine denk geliyor. Bayramın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi günü olacak.
8 Temmuz arefe günü yarım gün resmi tatil olacak. Bankalar, eczaneler ve postaneler yarım gün hizmet verecek.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz'da idrak edilecek.
Kurban Bayramı 1. Günü: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Günü: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Günü: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Günü: 12 Temmuz Salı