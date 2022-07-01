Artvin’de heyelan: Ölü ve yaralılar var
Artvin'in Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı tüneli mevkisinde meydana gelen heyelanda dev kayaların altında kalan TIR’ın şoförü yaşamını yitirdi. Kayaların altında başka araç olup olmadığı araştırılırken, heyelan anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde Hopa-Kemalpaşa arası Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bu sabah 08.10 sıralarında heyelan meydana geldi.
4 tır heyelan sonucu karayoluna düşen kayaların altında kaldı. İlk belirlemelere göre 1 ölü, 2 yaralı var.
Olay yerine Hopa Belediyesi itfaiye ekipleri, UMKE, AFAD, Jandarma ekipleri kısa sürede ulaştı.
Ekiplerin çalışması sonucu TIR şoförünün cansız bedenine ulaşıldı. İsmi henüz belirlenemeyen şoförün cenazesi, morga kaldırıldı.
Heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kayaların altında başka araç olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Bu arada heyelan anı, tünele ait güvenlik kamerasına yansıdı.