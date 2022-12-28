Ata’nın çiftliğini babalarının çiftliği gibi yönetmişler

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Hazine’ye şartlı bağışlanan Atatürk Orman Çiftliği, arazisinin yarıya yakını kaybedildi.

Deniz AYHAN

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Ulu Önder tarafından Hazine'ye şartlı bağışlanan Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), arazisinin yarıya yakını kaybedildi.

TBMM'ye sunulan Sayıştay raporuna göre 1925 yılında yaklaşık 55 bin 538 dekar olan arazi satış ve devirlerle 33 bin 98 dekara düştü. AOÇ’nin ürettiği yoğurt, ayran gibi ürünlerde girdi maliyetlerinin artması nedeniyle üretim azaldı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek döneminde bir firmaya fidanlık yapılması için verilen 33 dekar araziye örnek daire ve büro kuruldu, bu konuda dava açıldı. TBMM'ye sunulan Sayıştay raporunda şu bilgiler yer aldı:

KİRALANDI: 2021 yıl sonu itibarıyla AOÇ arazisinin, yüzde 67 oranında 22.200 dekarlık kısmı orman alanı olarak belirlenmiş ve büyük ölçüde ağaçlandırılmıştır. Arazinin yüzde 15 oranında 5.131 dekarlık kısmı çeşitli kamu ve özel sektör gerçek ve tüzel kişilerine kiraya verilmiş, yüzde 6 oranında 1.803 dekarlık kısmı ise kültüraltı tarım arazisi olarak kullanıma ayrılmıştır.

ANKAPARK: Arazinin yüzde 7'si olan 2.162 dekarlık kısmı hayvanat bahçesi (Ankapark) alanı olarak 29 yıllığına Ankara Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmiş ve kalan yüzde 5 oranında 1.809 dekarlık kısmı da arsa, kanal, yol, bina alanları olarak kullanılmaktadır.

ZAMLAR: AOÇ’nin 2021 yılında ürettiği ürünlerin maliyetleri program hedefleriyle uyuşmamaktadır. Yoğurt üretim miktarı yüzde 20 azalırken, üretim gideri yüzde 8 oranında artmış, ayran üretim gideri yüzde 14 azalırken, ayranın maliyeti yüzde 31 artmıştır.

GÖKÇEK KİRAYA VERDİ

AOÇ tarafından 2015 yılında ABB eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde ABB'ye kiralanan ve ABB tarafından da bir firmaya “fidanlık üretim alanındaki hizmetlerin daha iyi yürütülebilmesi” için kiraya verilen AOÇ Söğütözü fidanlığındaki 33 dekar araziye örnek daire ve büro kurulması da Sayıştay denetçilerine takıldı. AOÇ Müdürlüğü tarafından 2018 yılında ABB’ye dava açıldı.

14 Haziran 2021 tarihinde yapılan duruşmada ABB lehine firmanın tahliye edilmesi yönünde karar çıktı. Sayıştay raporunda “Ankara Büyükşehir Belediyesine fidanlık olarak kiraya verilen 33 dekarlık alanın amacı dışında kullanılması ile ilgili Mahkeme sürecinin titizlikle takip edilmesi, kiraya verilen alanların kiralama amacı dışında kullanılmamasına özen gösterilmesi önem arz etmektedir” denildi.