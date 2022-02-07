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Atatürk Havalimanı’nda kargo uçuşları sona erdi 

Atatürk Havalimanı kargo uçuşlarına kapatıldı. Havayolu şirketleri operasyonlarını bugünden itibaren İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirecek.

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Atatürk Havalimanı’nda kargo uçuşları sona erdi 

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Kargo operasyonumuzu tümüyle İstanbul Havalimanından yapmaya başladık. İstanbul Havalimanındaki tam otomatik depolama kapasiteli SMARTIST kargo tesisimizde müşterilerimize kaliteli hizmet sunuyoruz” dedi.

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