Atatürk Havalimanı’nda Millet Bahçesi açılışına katılım konusunda memurlara baskı iddiası

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Mayıs tarihinde katılacağı Atatürk Havalimanı’na yapılacak Millet Bahçesi fidan dikim töreni için memurların baskıyla etkinliğe taşınmaya çalışıldığı iddia edildi. CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban özellikle Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü başta olmak üzere birçok kurumunda memurlara zorla etkinliğe götürülmek için baskı yapıldığını iddia etti.

İlker KILIÇASLAN

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CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve partililer ile birlikte kentin gündemini değerlendirmek için gerçekleştirdiği basın toplantısında dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

CHP İl Başkanı Balaban gerçekleştirdiği basın toplantısında 29 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ında katılacağı Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi fidan dikim töreni için birçok kurumdaki memurlara etkinliğe katılmak için baskı yapıldığı iddialarını gündeme getirdi.

“BİRÇOK MEMUR SÖZLÜ VE MESAJLA BASKI ALTINDA”

Açıklamasında AKP iktidarının son yıldır gerçekleştirdiği miting meydanlarını zorla ve baskıyla doldurmaya çalıştığını dile getiren CHP'li İl Başkanı Balaban, son 5 yıldır bu baskıların giderek arttığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ında katılacağı Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi fidan dikim töreni için kendisine çeşitli kurumlarda çalışan personelden telefon ve mesajların geldiğini ve bu mesajlarda baskı uygulandığın dile getiren CHP'li Balaban şu ifadelere yer verdi:

* Geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbul'da büyük bir miting yapıldı. Yüzbinlerce kişi İstanbul'da o alanı doldurdu. Bu büyük bir başarıydı. Sayın genel başkanımız ezilenleri kürsüye çıkarak düşüncülerini kamuoyu ile paylaşmasına destek verdi. Ama o mitingde ne bir baskı, bir yevmiye, promosyon veya ödül yoktu. İnsanlar gönülleriyle ve imkanlarıyla miting alanına geldi. Ama önümüzdeki 29 Mayıs Pazar günü Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da bir Millet Bahçesi töreni var. Yıkmaya çalıştıkları Atatürk Havalimanı'n olduğunu yerde. Adına Atatürk demeye bile çekindikleri bir anlayışın yerde töreni var.

* Bu açılış öncesi bana çeşitli kurumlarda görev yapan memurlardan mesaj ve telefonlar geldi. Bu mesajlarda kendilerine törene katılmak için baskı uygulandığı ifade edildi. Özellikle Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde 80 kişiye ‘Siz mitinge gelen. Biz sizi mitinge götüreceğiz. Pazartesi günüde idari izinli sayılacaksınız' şeklinde bir baskı yapıldığını öğrendik. Bu baskı sadece bir kurum için değil, birçok kurumdaki memura uygulandığını öğrendik.

“TAŞIMA KALABALIKLA GİDİŞLERİNİ ÖNLEYEMEZLER”

CHP'li Balaban iddialarla ilgili yaptığı açıklamasının son kısmında, AKP'nin baskı ve zorla açılışlara getirdiği kalabalıkla toplumun gözünü boyayamayacağını ifade ederek sözlerini şu cümlelerle noktalandırdı:

“Memurları veya işçileri zorla miting alanına götürerek, hiçbir şeyi başaramazlar. Bu kalbi durmuş insana yapılan son çaba gibidir. En son Adana'da yaşanan gençlik şöleni adı altındaki etkinlikte geri dönem genç evlatlarımızın yaşadığı olayı gördük. Şimdi İstanbul'daki etkinliğe otobüslerle insanları taşıyacaklar. Peki yine Adana'daki şenlik dönüşü gibi üzücü bir durum yaşanırsa ne olacak. Bunun hesabını nasıl verecekler. Artık yeter. Taşıma su ile değirmen dönmez. AKP uzatmaların uzatmasını oynuyor. Yapılacak ilk seçimde AKP tarihin çöplüğüne gidecektir. Partiler mezarlığında yerini alacaktır.”

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