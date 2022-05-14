Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Atatürk Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına öğretim üyesi gerçekleştirecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Atatürk Üniversitesi bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Atatürk Üniversitesi Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

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