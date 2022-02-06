Atatürkçü Düşünce Derneği: Atatürk devrim ve ilkelerine karşı saldırılar doruğa ulaştı

Samsun Onur Anıtı'na saldıranlar hakkında suç duyurusunda bulunan Atatürkçü Düşünce Derneği, "Atatürk'ün bedensel varlığının artık aramızda bulunmamasından cesaret alan içteki ve dıştaki kimi olumsuz güçler, O'nun yeni Türk Devletini yaratma doğrultusunda ilk adımı attığı 19 Mayıs 1919'un üzerinden tam 70 yılın geçtiği bu günlerde, Atatürk devrim ve ilkelerine karşı, açık ya da kapalı saldırılarını doruğa ulaştırmış bulunmaktadır" dedi.

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Atatürkçü Düşünce Derneği, Samsun Onur Anıtı saldırısı ile ilgili olarak aynı gün ilettiği suç duyurusu dilekçesini paylaştı.

Samsun Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına iletilen dilekçede Atatürkçü Düşünce Derneği'nin suç duyurusunda bulunma zorunluluğunun, derneğin tüzüğünde yer alan kuruluş nedeninin verdiği sorumluluktan doğduğu belirtilerek, “Atatürk’ün bedensel varlığının artık aramızda bulunmamasından cesaret alan içteki ve dıştaki kimi olumsuz güçler, O’nun yeni Türk Devletini yaratma doğrultusunda ilk adımı attığı 19 Mayıs 1919’un üzerinden tam 70 yılın geçtiği bu günlerde, Atatürk devrim ve ilkelerine karşı, açık ya da kapalı saldırılarını doruğa ulaştırmış bulunmaktadır. Bundan daha kötüsü, planlı ve sinsi bir çalışma ile, o devrim ve ilkeleri gelecekte yok etmek çabası içindeler” ifadelerine yer verildi.

Suç duyurusu dilekçesinde ayrıca, “Atatürk devrim ve ilkelerinin, toplumsal sorunlarımızın çözümlenmesinde ışık tutucu niteliğe ve yaratıcı güce sahip olduğuna inananlar, “Atatürkçü Düşünce Derneği’ni kurarak: O’nun devrim ve ilkelerinin gelecekte de egemen olmasına katkıda bulunma ve onlara bekçilik yapma zorunluluğunu duymuşlardır” denmek suretiyle işbu dosyada taraf olarak yer alınmasının nedeni açıklanmıştır” denildi.

Dilekçede açıklanan ve re’sen göz önüne alınacak sebeplere binaen; savcılık tarafından tespit edilecek şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak, kovuşturma aşamasına geçilmesi için kamu davası açılmasını talep edildi.