Atatürk’ün o sözü Vasiyet Odası’ndan kaldırıldı

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon Atatürk Köşkü’nde Atatürk’ün Vasiyet Odası’nda yer alan sözünün kaldırıldığını duyurdu.

Elif ÇAVUŞ

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 Haziran 1937'de son kez kaldığı Trabzon'daki köşkünde “Mal ve mülk bana ağırlık veriyor. Bunları milletime vermekle ferahlık duyacağım. İnsanın serveti, kendi manevi kişiliğinde olmalıdır. Ben büyük milletime daha çok şeyler vermek istiyorum” diyerek noter huzurunda bütün mal ve mülk varlığını Türk milletine bağışladı.

Atatürk'ün bu sözü Atatürk Köşkü'ndeki Vasiyet Odası'nda yer alıyordu…

KÖŞKÜN ÖNEMİ O SÖZDE SAKLI

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu’nu Trabzon’da ağırlayan CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, milletvekillerine Atatürk Köşkü'nü gezdirdi.

Atatürk'ün o meşhur sözünü milletvekillerine göstermek isteyen Kaya, sözün Atatürk’ün Vasiyet Odası’ndan kaldırıldığını fark etti. Yapılan eylemin büyük saygısızlık olduğunu ifade eden Kaya, “Bu kıymetli, bu anlamlı, bu derin mana içeren sözü kim neden buradan kaldırdı?” diye sordu. Kentin valisine ve belediye başkanına seslenen Kaya, “O sözü lütfen, bir an önce buraya asın, buraya ziyarete gelen insanlar görsünler, köşkün önemi zaten o sözde saklıdır. Büyük önderimiz bütün mal varlığını Türk milletine burada bağışlamıştır. O sözün burada olması çok kıymetlidir” dedi.

2021 YILINDA RESTORASYON YAPILDI

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleri, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü'nün onayı ile 2021 yılında restorasyona alınan Atatürk Köşkü'nün içindeki eşyaların bilimsel yöntemlerle incelemeye alınacağı, eşyaların tarihsel gerçekliklere göre ayıklanacağı ifade edilmişti.

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