Ata’ya büyük saygısızlık!

Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi’ndeki cumhurbaşkanları köşesinde Cumhuriyetin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yer verilmemesi tepki topladı.

Müslüm EVCİ

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Bağımsızlık savaşının en önemli adımı olan Büyük Taarruz’un başladığı Afyonkarahisar’da, Halk Eğitim Merkezi'ndeki “Cumhurbaşkanlığı Köşesi”nde Kenan Evren dahil 10 cumhurbaşkanı yer alırken; Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e yer verilmedi.

“ATAMIZA YAPILAN BU SAYGISIZLIĞI İZAH ETMEYE KALKMAYIN”

Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi'n de bulunan Cumhurbaşkanları köşesinde Atatürk'e yer verilmemesine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal şu ifadelere yer verdi:

*Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezinde Cumhurbaşkanları köşesi. Ancak burada Cumhuriyetimizin kurucusu ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK yok. Belki böyle unutturabiliriz diye düşünmüş olmalılar.

*Oysa daha önce bunu denemeye kalkanların nasıl tarihe gömüldüğünü unutmuşlar. Afyonkarahisar demek Kocatepe demektir. Burası kurtuluşun topraklarıdır.

*Buradan Atatürk sevgisini söküp atmaya böyle ucuz ve çirkin ayak oyunları yetmez.

Bizde Atamızın sevgisi nesilden nesile aktarılıp her geçen gün onun kıymeti daha da çok anlaşılmaktadır. Bunu iyi bilin.

*Atamıza yapılan bu saygısızlığı izah etmeye kalkmayın. Zira bunun izahı olmaz. Konuyla ilgili gereğinin yapılması için tüm yetkilileri göreve davet ediyorum.

KENT KONSEYİ'NİN LOGOSUNDAN DA ATATÜRK'ÜN FOTOĞRAFI KALDIRILMIŞTI

AKP'li Afyonkarahisar Belediyesi, Kent Konseyi logosunda yer alan Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı kaldırılarak yerine tarihi Paşa Cami'nin silüeti koyulmuştu.

Logoda yapılan değişikliği SÖZCÜ'nün gündeme getirmesinin ardından muhalefet partileri ve birçok vatandaşın AKP'li belediyeye tepki göstermesi üzerine, logonun değiştirilmesinden vazgeçilmişti.



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