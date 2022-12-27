Ayder Yaylası’nı betona gömdüler

Doğa harikası Ayder Yaylası’nda 3 yıl önce kentsel dönüşüm projesi başladı. TOKİ’nin inşa ettiği 1600 araçlık otopark inşaatının görüntüleri isyan ettirdi.

Elif ÇAVUŞ

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Rize'nin doğal güzellikleriyle ünlü Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm adı altında yaşanan betonlaşmanın görüntüleri ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017'de Rize'de AKP İl Başkanları Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, “Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşka ama biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik. Ayder'i kentsel dönüşüm değişimle şanına yakışır bir hale getireceğiz” demişti. Erdoğan'ın çıkışının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 11 Ekim 2019'da kentsel dönüşüm projesi başlattı. Ancak aradan geçen 3 yılda yapılanlar, korkunç betonlaşmayı gözler önüne serdi. TOKİ eliyle yaptırılan 1600 araçlık otopark ve termal otel projesinin inşaat görüntüleri Ayder'in nasıl betona gömüldüğünün resmi oldu.

MİLLİ PARK OLMAKTAN ÇIKABİLİR

Dağ yamacına 6 blok halinde 9'ar ve 12'şer katlı inşa edilen toplam 1600 araçlık otopark inşaatı ile ilgili paylaşılan görüntülere tepki gösteren, KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, “Kentsel dönüşüm kentte olur. Milli parkta kentsel dönüşüm yaparsanız orayı kentleştirmiş olursunuz. Ayder Yaylası milli park olmaktan çıkarsa hiç şaşırmayacağım” diye konuştu.

Belediye yetkilerini TOKi'ye devretti

Ayder'in son halini kanserli bir hücre olarak değerlendiren Fırtına İnisiyatifi avukatlarından İbrahim Demirci, endişelerini şöyle anlattı:

“Çamlıhemşin Belediyesi bütün yetkilerini TOKİ'ye devretti. TOKİ neresi olursa olsun, betonlaştırıyor. Ayder'i kaplayacak bir imar planı hazırlanacaktı. O bir türlü ortaya çıkmadı. Şimdi parsel bazında mevzi imar planları yapıyorlar. Dolayısıyla oradaki insanlarla kamulaştırma sürecine girmeden pazarlık yapıyor. İnsanları, tapulu arazilerinden çıkarmaya çalışıyorlar. Ayder şu anda bitmiş vaziyette. Ayder'in ortasına yapılan inşaat İstanbul'da yapılan bir AVM gibi bir yer. Ayder turizm merkezi olabilir ama başka vasıfları da var. Doğal sit alanıdır. Ayder şu anda kanserli bir hücredir. Bu kanserli hücre yavaş yavaş kaçınılmaz bir şekilde yukarıya doğru yayılacak. TOKİ burada durmayacak. Asıl endişemiz bu.”

Kurum: Ayderimiz daha güzel olacak

Çevre Bakanı Murat Kurum tepkiler üzerine yaptığı açıklamada “Ayder'imizin güzelliğini bozan yapıları kaldırıyoruz. Yöresel mimariye uygun bir tesis yaparak hepsini aynı çatı altında topluyoruz. Otoparkı, doğal yapıyı hiçbir şekilde bozmadan yer altına indirdik. Seyir teraslarını yapıyoruz. Hepsi bitince, doğal doku daha da ortaya çıkınca, yeni Ayderimiz

bugünden güzel değil, çok daha güzel ve yeşil olacak” dedi.