Aydın’daki patlamada ölen 5 kişi toprağa verildi

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki patlamada ölenlerden 5'inin daha cenazesi toprağa verildi.

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ndeki otopsi işlemleri tamamlanan Neslihan Karaboğa (38), çocukları Lale Nur (11) ve Cansu Karaboğa (4) ile yakınları Gamze Karaboğa (10) ve Fatma Danaş’ın (45) cenazeleri, Kuyucak Başaran Mahalle Camisi’ne getirildi. Ölenlerin yakınları, taziyeleri kabul etti.

AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİLER

Gözyaşı döken Gamze Karaboğa’nın babası Ferhat Karaboğa ile Neslihan Karaboğa’nın eşi Musa Karaboğa ayakta durmakta güçlük çekti.

İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından naaşlar, mahalle mezarlığına defnedildi.

ALIŞVERİŞ İÇİN GİTMİŞLER

Akraba olan 5 kişinin alışveriş yapmak için Nazilli’ye gittiği öğrenildi. Gamze’nin ilkokul 5. sınıf, Lale Nur’un ise 6. sınıf öğrencisi olduğu belirtildi.

Törene Vali Hüseyin Aksoy, AKP Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz ve Bekir Kuvvet Erim, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Nazilli Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi’ndeki bir döner restoranında tüp değiştirilirken meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Yaşamını yitirenlerden Emine Düztepe (37) ve kızı İrem Düztepe’nin (14) cenazeleri, Kuyucak’ta bugün defnedilmişti. (AA)

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