Aydınlı şehit gözyaşları içinde toprağa verildi

Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde mühimmat sevkiyatı sırasında meydana gelen patlamada şehit olan polis memuru Çineli Necati Aygün, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı törenle Aydın’ın Çine ilçesinde toprağa verildi.

Latif SANSÜR

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Aydın'lı şehit polis memuru Necati Aygün için baba ocağı olan Çine'nin Karakollar Mahallesinde tören düzenlendi. Şehit Aygün'ün naşı ailesinin evininin önünde helallik alınmasından sonra Karakollar Camii'ne getirildi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, Aydın protokolü, siyasiler, Belediye Başkanları, görev arkadaşları ile kalabalık vatandaş topluluğunun hazır bulunduğu cenaze törenine, helikopter ile son anda gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da katıldı.

Soylu, şehidin babası Mehmet Aygün, eşi Gülçimen Aygün ve yakınlarına taziyede bulundu. Öğlen kılınan namazdan sonrası şehidin tabutu Bakan Soylu ile vatandaşların omuzlarında taşınarak Karakollar Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.

İKİ ÇOCUK BABASIYDI

Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevliyken şehit olan evli ve iki çocuk babası Aygün'ün, polis olan amcası Mestan Aygün’ün de 16 yıl önce görev yaptığı Uşak’ta, ekip otosu kazasında şehit olduğu öğrenildi.

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