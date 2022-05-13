Bağcılar’da bir fabrikada yangın çıktı

İstanbul Bağcılar'da plastik fabrikasının deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Yanan plastikler nedeniyle yükselen duman bir çok ilçeden görüldü.

Yangının müdahalenin altından kontrol altına alındığı belirtilirken soğutma çalışmaları ise sürüyor.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*Bugün saat 13.40'ta ilçemiz 15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu caddesindeki geri dönüşüm malzemeleri toplayan fabrikanın deposunda yangın çıkmıştır.

*Olay yerine ivedilikle güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilerek yangın söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çıkan yangında herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır.

*Dumandan etkilenen (5) fabrika çalışanı sağlık ekiplerimizce ayakta tedavi edilmiştir.

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