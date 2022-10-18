Bahçeli’nin Soma ile ilgili sözlerine tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Amasra’yı konuşuyorken sekiz yıl önceki Soma felaketini hatırlatmak maksatlıdır, hastalıklı bir yaklaşımdır" sözleri tepki çekti.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı, İYİ Partili Turhan Çömez, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Bartın açıklamalarına tepki gösterdi.

Bahçeli'nin “Amasra'yı konuşuyorken sekiz yıl önceki Soma felaketini hatırlatmak maksatlıdır, hastalıklı bir yaklaşımdır” sözlerine tepki gösteren Çömez, “Doktor olarak söylüyorum: Bence unutturmak hastalıklıdır” dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Partisinin bugünkü grup toplantısında Bahçeli, şu ifadeleri kullanmıştı:

* “Acı üzerinde istismar yapmanın mert ve sorumlu bir tavırla hiçbir ilgisi olamaz.

* Eğer facianın failleri varsa, bunlar tespit edilirse adli ve idari açıdan muhakkak hesabı da sorulacaktır.

* Aksini düşünmek bile abestir.

* Amasra'yı konuşuyorken sekiz yıl önceki Soma felaketini hatırlatmak maksatlıdır, hastalıklı bir yaklaşımdır.

* Biz patlamış ve alev almış maden ocağından kardeşlerimizin bulunup çıkarılmasını bekliyorken sosyal medyadan provokasyona heves edenler, ortamı kızıştırmak için devreye girenler hem alçak hem de ahlaksızdır.

* Henüz acılarımız çok tazeyken, henüz patlama yeni olmuşken, henüz işçilerimiz toprak altından bile çıkarılmamışken, Sayıştay'ın 2017 ile 2019 raporlarında Amasra Müessese Müdürlüğü'yle ilgili bölümleri birden bire servis edip suçlu ve sorumlu arayışına girenlerin önü arkası iyice araştırılmalıdır.

* Deniliyor ki, mezkur Sayıştay raporları eksi 300 metrede dahi kazı yapılmasının neden olduğu risklere dikkat çekmiş.

* Alınması gereken önlemler de madde madde sıralanmış.

* Belirli bir süreyle denetim görevini yapan denetçiler her şeyi biliyor ve görüyor da bir tek söz konusu Müessese Müdürlüğü'nün işçi, memur, mühendis ve yöneticileri mi ne yapacaklarını hangi tedbirleri alacaklarını bilmiyorlar?

* Olacak iş midir bu?

* Böyle bir iddia aklın ve mantığın neresiyle bağdaşacaktır?

* Biz Sayıştay raporlarının değerini, muhtevasındaki tespit ve teklifleri elbette inkar etmiyoruz, es geçmiyoruz.

* Nitekim denetim fonksiyonunun devlet hayatındaki önemini gayet iyi biliyoruz.

* Fakat Sayıştay raporlarının art niyetliler eliyle siyasi muhalefet haline dönüştürülmesini ise son derece mahsurlu, oldukça da manidar buluyoruz.

* Gaz birikme ihtimali olan yerlerde elektrikle çalışan ekipmanlar yerine basınçlı havalı ekipmanlarının kullanılması, damar gaz içeriklerinin tespiti ve ocakların derinleşmesi ile artan degaj ihtimaline karşı alınacak önlemleri belirli formatta tanzim edilmiş denetim raporlarına geçirmek gayet kolaydır.

* Yerin üstünde ahkam kesenlerin durumlarıyla, yerin altında kömürün karasına, kayanın ve toprağın zorluklarına göğüs geren, bu şekilde ömür geçiren kardeşlerimizin muhatap olduğu gerçekler kuşkusuz bambaşkadır.”

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