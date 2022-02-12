Bakan Koca: Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun

Gaziantep'te üstü kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen yaralı işçiyle ilgili bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Koca, "Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin" dedi.

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Gaziantep’te bir inşaatta beton dökümü sırasında tahta kalıbın çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı. Üstü kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen yaralı işçi, güçlükle ikna edilerek bindirildiği ambulansla hastaneye götürüldü.

“AMBULANSIN HASTADAN KIYMETLİ OLDUĞU GÜNLERİ UNUTUN GİTSİN”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Bakan Koca, “İşçi kardeşimiz, bu ambulans sizi almaya geliyor diye tertemiz. Hastalandığınızda size bir an evvel ulaşsın diye yepyeni. ‘Bu devlet malı, benim üzerim kirli’ diye düşünmeyin. Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin” ifadelerini kullandı.

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