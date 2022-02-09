Bakan Murat Kurum’un Covid-19 testi pozitif çıktı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum coronaya yakalandı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Kurum'un Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirterek geçmiş olsun dileğinde bulundu.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Covid-19 testi pozitif çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.
BAKAN NEBATİ: RABBİM ACİL ŞİFALAR VERSİN
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum’un Kovid- 19 testinin pozitif olduğunu öğrendim. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim acil şifalar versin” açıklamasında bulundu.