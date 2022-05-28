Bakan Nebati: Gerekli her adımın atılacağından şüphe olmasın

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Bugün İstanbul'da vatandaşlarımızın önerilerini ve sorunlarını dikkatlice dinledim. Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bugün İstanbul’da vatandaşların sorunlarını dinlediğini belirtti.

Nebati, mesajında şu ifadeleri kullandı:

* “Yoğun bir mesaide bulduğum her fırsatta vatandaşlarımız ile bir araya gelmeyi, seslerine kulak vermeyi önemsiyorum.

* Bugün de İstanbul’da vatandaşlarımızın önerilerini ve sorunlarını dikkatlice dinledim.

* Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın.”

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