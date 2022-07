Bakan Soylu’dan bayram tedbiri açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı denetimleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Dün itibarıyla başladığımız trafik denetimleri 18 Temmuz’a kadar kesintisiz devam edecek. Emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde günlük 9 bin 580 ekip veya tim, 17 bin 529 personel olmak üzere toplam 114 bin 960 ekip veya tim, 210 bin 352 personel görev alacaktır” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık bünyesinde bulunan Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'nde (GAMER) ülke genelinde Kurban Bayramı'nda uygulanacak trafik önlemleri ile ilgili basın mensuplarıyla bir araya gelerek bilgilendirmelerde bulundu.

Trafik güvenliğinin önemine değinen Bakan Soylu, “Hepinizin bildiği gibi pek çok güvenlik başlığında olduğu gibi trafik güvenliği ile ilgili de 15 Temmuz sonrası süreçte yeni ve stratejik bir döneme başladık. Strateji belgeleri, yeni yasal düzenlemeler, yeni denetim ve görünürlük yöntemleri ile trafik güvenliğine ilişkin farkındalığı arttırmaya gayret ettik. bu sürecin en önemli konu başlıklarından birisi de hiç şüphesiz, bayram trafiği oldu” değerlendirmesinde bulundu.

“BİR DÜŞÜŞ VAR”

Uygulanan doğru hamlelerle trafikteki can kayıplarında ciddi düşüş olduğunu aktaran Bakan Soylu, “Türkiye'de trafik kazalarında yaşanan can kayıplarda, nüfus ve araç artışına rağmen bir düşüş var. Milyon nüfus başına trafik kazalarındaki can kaybını 2015'teki 9.6'dan 5.8-6 seviyelerine çekmeyi başardık. Benzer bir azalışı, bayramlardaki trafik kazalarında da yaşadık. Son on yıldaki tüm bayramlarda, trafik kazalarında günlük ortalama, olay yeri can kaybı 15 olarak hesaplanırken, geçen yıl Kurban Bayramı'nda bu ortalama 10 olarak gerçekleşti” şeklinde konuştu.

“18 TEMMUZ'A KADAR KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK”

Denetimlerin yaklaşık 2 hafta boyunca süreceğini ifade eden Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı;

“Her bayram olduğu gibi, 81 il valiliğimize genelge göndererek birtakım tedbirleri devreye aldık. Dün itibarıyla başladığımız trafik denetimleri 18 Temmuz'a kadar kesintisiz devam edecek. Emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde günlük 9 bin 580 ekip veya tim, 17 bin 529 personel olmak üzere toplam 114 bin 960 ekip veya tim, 210 bin 352 personel görev alacaktır. Ayrıca 30 polis başmüfettişi, 22 jandarma inceleme ekibi de bu ekiplerimizin aldığı tedbirleri denetlemek üzere sahada olacaklardır.”

“HELİKOPTER VE DRON DENETİMLERİMİZ DE PLANLANMIŞTIR”

Denetimlerin havadan da destekleneceğini söyleyen Bakan Soylu, “Bunun yanı sıra helikopter ve dron denetimlerimiz de planlanmıştır. Emniyet ve jandarma helikopterleriyle toplam 284 saat, jandarma ve emniyet dronlarıyla 81 ilde toplam 2 bin 355 saat, 12 ilimizde de İHA'lar ile en az 38 saat havadan denetim planlanmıştır. 78 ilimizde emniyet ve jandarmaya ait toplam 896 maket trafik aracı ve ekip aracı, maket trafik aracı ve polis, yine uygun görülen yerlere yerleştirilmiştir” ifadelerine yer verdi.

“HASSASİYETLE TAKİP EDİLECEKTİR”

Şehirlerarası otobüslerin kontrollerinin de sıkı bir şekilde süreceğini belirten Bakan Soylu, şunları söyledi;

*Şehirlerarası otobüslerin denetimine ayrı bir önem veriyoruz. İfade ettiğim gibi, araç içine binerek sivil denetim yapanlar haricinde, terminallerde, güzergahlarda şehirlerarası otobüslerimizi, özellikle şoförleri araç dışına davet ederek denetimler yapılacaktır.

*Hem takometre kontrolleri hem de şoförlerin dinlenme süreleri hassasiyetle takip edilecektir. Benzer şekilde normal binek araçlardaki denetimlerde de hem görünürlüğü hem de sürücülerimizin dinlenmelerini sağlamak üzere yüz yüze iletişime ağırlık verilecektir. İHA

