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Bakan Soylu’dan Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu’nu ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığındaki bakanlık heyeti, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nu ziyaret etti.

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Bakan Soylu’dan Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu’nu ziyaret

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık’tan bazı mesai arkadaşlarıyla Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu’na çalışma ziyaretinde bulundu. Bakanlık ve Kurul arasında hukuk gündemine ilişkin ortak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu” denildi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu