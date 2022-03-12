Bakanlığa ait bölgede İBB’yi eleştiren TRT spikeri sosyal medyada gündem oldu

Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumluluk alanında bulunan yol için İstanbul Büyükşehir Belediyesini suçlayan TRT spikeri Işıl Açıkkar, sosyal medyada gündem oldu.

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TRT spikeri Işıl Açıkkar Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumluluk alanındaki bölge için İBB'yi etiketleyerek “İnsanlar yine yolda kaldı. Acaba tuzlasanız mı?” paylaşımında bulundu.

Açıkkar, konumun Ulaştırma Bakanlığı'na ait olduğunu fark etmesi üzerine paylaşımını silip bu kez Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek, “Kimin sorumluluğundaysa… Buradan başlayıp Beşiktaş'a kadar böyle…” diyerek tekrar bir paylaşım yaptı.

Açıkkar'ın paylaşımına yanıt veren Karayolları Genel Müdürlüğü, TRT spikerinin bulunduğu konumun canlı mobese görüntülerini paylaşımına ekledi.

Işık Açıkkar bu kez de, “Peki o zaman baştan alalım… Aşağıda Vadi İstanbul'un oradan, TEM Nef stadının önü, Levent, Zincirlikuyu, Beşiktaş'a kadar böyle… Millet yine yollarda kaldı… Tuzlasanız mı acaba?” notunu düşerek yeni bir paylaşım yaptı.

TRT spikeri, art arda yaptığı bu paylaşımlar sonrası sosyal medyada gündem oldu. Bunun üzerine Işık Açıkkar, herkese açık olan hesabını korumalı hale getirdi.

AKP’Lİ BİRİNCİ DE AYNI PAYLAŞIMI YAPTI

Öte yandan AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci’nin de TRT spikeriyle aynı paylaşımı yapması dikkat çekti.

Birinci’nin “Günlerdir Valiliğimiz bangır bangır uyardı. Yolda çok araç da yok. Vatandaşımız uyarıları dinledi. Ama İBB tuz ihalesini iptal ettiği için, yollar bu halde. İstanbulluya yazık” paylaşımına birçok sosyal medya kullanıcısı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün açıklamasıyla yanıt verdi.

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