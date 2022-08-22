Başsavcılıktan Gaziantep’teki trafik kazasına ilişkin açıklama

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 kişinin hayatını kaybettiği Gaziantep'teki trafik kazası öncesinde yolda yağ veya su birikintisi olduğu, kazanın da bu yüzden meydana geldiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, kazayla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi. Kazaya ilişkin detayların aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

* “Otoyolun 20. kilometresi Şanlıurfa istikameti Kocatepe Köprü mevkisinde meydana gelen kazayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılarak, adli tahkikatı yürütmek üzere 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.

“HIZ LİMİTLERİNİN AŞILDIĞI…”

* Trafik kazasının meydana gelmesinde, ilk tespitlere göre olması gereken hız limitlerini aştığı ve kusurlu bulunduğu tespit edilen 33 SR 157 plaka sayılı otobüs şoförü A.M’nin hakkında tedavisi sonrası gözaltı kararı verilerek, tutuklanmasına karar verilmiştir.

* Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmekte olup, ikinci trafik kazası öncesinde yolda yağ veya su birikintisi olduğuna ve kazanın bu nedenle meydana geldiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.”

TAG Otoyolu’nun Nizip bölümünde önceki gün meydana gelen kazada, aralarında 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye personeli ve 2 basın mensubunun bulunduğu 15 kişi yaşamını yitirmiş, 31 kişi de yaralanmıştı. AA

İlginizi Çekebilir Gaziantep'teki faciada ilk inceleme: 307 metre fren izi