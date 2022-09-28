Belediye Başkanı renkli şemsiyeli adamdan özür diledi

Memleketi Trabzon'da bir dizi etkinliğe katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Araklı’da konuşma yaptığı esnada, elinde gökkuşağı renkli şemsiye bulunan vatandaşa korumalar müdahale ederek şemsiyesini kapattırmıştı. AKP'li Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, Mahmut Erbay adlı vatandaşı makamına davet ederek özür diledi.

Elif ÇAVUŞ

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Trabzon'un Araklı ilçesinde Hükümet Konağı açılışında vatandaşlara seslendiği esnada gökkuşağı renkli şemsiyesi ile orada bulunan Mahmut Erbay adlı vatandaşa korumalar müdahale ederek şemsiyesini kapattırmıştı.

Şemsiyesinin neden kapatıldığına anlam veremeyen Erbay, Soylu'nun konuşmasını bir müddet yağmurun altında izlemek zorunda kalmıştı. Kameralara takılan o ilginç an gündem oldu. AKP’li Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, korumalar tarafından şemsiyesi kapattırılan Mahmut Erbay'ı makamına davet etti.

ŞEMSİYEYİ ÖDÜNÇ ALMIŞ

Belediye Başkanı Çebi'ye o gün yaşadıklarını anlatan Erbay, yağmur bastırınca o an bulunduğu çay ocağından gökkuşağı renkli şemsiyeyi ödünç aldığını ve ne anlama geldiğini bilmediğini söyledi. Korumaların müdahalesine anlam veremeyen Erbay, şemsiyesi kapattırıldıktan sonra kendisine şemsiye verilmediğini, yağmurun altında ıslandığı için alandan ayrıldığını ifade etti.

SABAHA KADAR UYUYAMAMIŞ

AKP seçmeni Mahmut Erbay'ı makamına davet eden Belediye Başkanı Recep Çebi, “Mahmut bey bizim partimizin sevdalısı, alana geliyor, yağmur yağınca şemsiye buluyor ve Bakan Soylu'yu izliyor. Şemsiyenin renklerinden dolayı lambur lumbur şemsiyeyi alıyorlar.

Mahmut amcayı davet ettik, ‘Bütün dikkatlerimiz bakan beyin üzerindeydi, olayı fark edemedik, yoksa anında müdahale ederdik’ diyerek özür diledik, öptük, tokalaştık ayrıldık, çok mutlu oldu” dedi. Mahmut amca çok üzüldü, huzursuz oldu, sabaha kadar uyumamış. Korkunç yağmur yağıyordu, adamcağız sadece yağmurdan korunmak istemiş” dedi.

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