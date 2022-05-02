Belgeli şikayetlerimize bile işlem yapılmıyor

Göreve geldiklerinden bu yana 80’in üzerinde kapsamlı dosya için suç duyurusunda bulunduklarını kaydeden Mansur Yavaş, “Bunlardan sadece 9’u ile ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş geldi” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), önceki dönemlere ilişkin önemli yolsuzluk iddialarını gündeme getiriyor, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuyor. Bu suç duyurularından sonuç alınamazken, ABB ile ilgili en küçük bir ihbar, hatta televizyonda geçen konuşmaların ardından İçişleri Bakanlığı tarafından mülkiye müfettişi gönderiliyor.

DOSYALARI İLETTİK

Bu durum yalnız Ankara'ya özgü değil. CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının yakındığı ortak bir konu. ABB Başkanı Mansur Yavaş da İçişleri Bakanlığı'nın görevine yerine getirmediği görüşünde. Bugüne dek 50 ayrı konuda Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını, şirketlerde ortaya çıkarılan yolsuzluklarla birlikte 80'in üzerinde kapsamlı dosya hazırlandığını kaydeden Yavaş, şunları söyledi:

BU İTİBAR SUİKASTIDIR

“Aleyhimizde şikayet olursa hemen koşturan, dedikoduya bile müfettiş gönderen İçişleri Bakanlığı, bizim belgeli şikayetlerimize işlem yapmıyor. Savcılığa 80'in üzerinde şikayetimiz var. Bunlardan sadece 9'u ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş geldi. Oysa bizimle ilgili Twitter mesajı, televizyonda yapılan konuşmalar üzerine hemen müfettiş geliyor. Mülkiye müfettişlerinin bizimle ilgili soruşturma izni verilmemesiyle ilgili görüşüne rağmen, İçişleri Bakanlığı'nın inisiyatif kullanarak soruşturma izni vermesinin tamamen siyasi olduğunu düşünüyorum. Artık itibar suikastı yapılıyor. Hatta zaman zaman TV'ye çıkan bazı şahıslar, müfettiş gelmeden ‘Belediyeye müfettiş gelecek' diye duyurularda bulunuyor.

SAYIŞTAY RAPORLARI

Sayıştay raporları açıklanmadan, bazı kesinleşmemiş bulgularla ilgili açıklamalar yapıyorlar. Bunların devlet ciddiyetiyle uzaktan yakından bir ilgisi yok. Amacımız kimseden intikam almak değil. Bu kadar aç insan varken, ‘proje yapıyoruz' deyip de çöp projelere Ankara halkının milyonlarca, milyarlarca lirasını batıran, usulsüzlük yapan insanlardan bunun hesabının sorulması gerektiğine inanıyoruz. ‘Sorulması gerekiyor' diyoruz ama maalesef pek öyle görünmüyor.”

Teleferik arızası bıktırdı

Ankara Şentepe'den Yenimahalle'ye teleferikle yolcu taşınıyor. Çok sık arıza yapıyor. Yavaş'la sohbet ederken, yine arıza olduğu bilgisi geliyor. Sıcağı sıcağına Mansur Bey şunları anlatıyor: “Arızalar artık bıktıracak düzeyde. Tamiratına yüklü miktarda para vermemize rağmen sürekli arıza yapıyor. Vatandaş yukarıda bekliyor. Bunu söküp atmak lazım. Teleferikle taşıma mı olur?”

Etimesgut Kaymakamı'nı savcılığa şikayet ettik

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kaymakamların uygulamalarından ve siyasi tavırlarından da büyük rahatsızlık duyulduğunu kaydetti. Başkan Yavaş, şunları anlattı:

“Belediyenin özelleştirilen Belbesan firması var. Bu firma usulsüz özelleştirildiği için savcılığa verdik. Gayrimenkulde kullanım süresi bitmesine rağmen, Etimesgut Kaymakamı boşaltmıyor. Etimesgut Kaymakamı'nı savcılığa şikayet ettik. Ayrıca boşaltmayan kaymakamlara kira kaybı nedeniyle tazminat davası açacağız. Etimesgut, Çankaya, Altındağ kaymakamlıklarına tahliye yapmadıkları için ihtar çektik. Etimesgut'u savcılığa verdik. Sonuç itibariyle bunların hepsinden belediyenin kira kaybı var. 10 yılı dolmuş artık işgal durumunda. Kanun değişti ‘işgalcidir' diyor. Biz görevi devralıncaya kadar kaymakamlar bu tahliyeleri yaparken, biz görevi devraldıktan sonra yapmamaya başladılar. Neden kaynaklanıyor? Bunu da İçişleri Bakanı'na sormak lazım niye görev yapmadıklarını. Belediyenin buralarda müthiş zararları var.”

Ankapark'ta vatandaşların 801 milyon doları çürüyor

Melih Gökçek'in belediye başkanlığı döneminde başlatılan, açılışı AKP'li Mustafa Tuna döneminde gerçekleştirilen Ankapark, başkentin önemli kara deliklerinden birisi oldu. Yavaş, mezbelelik halindeki Ankapark'ın son durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Enteresan bir şekilde Ankapark'ta da yargı kararlarıyla karşılaştık. Örneğin; kiracılarımızı çalıştırmadıkları için ‘çıkın' dememiz üzerine ‘Bize müdahale ettiler' diye dava açtılar. Hakim 50 bin lira karşılığı tedbir verdi. Davayı belediye olarak biz kazandık ama tedbir kalkmadı. Hakim tedbiri kaldırmadı. Dosya, şimdi istinafta bekliyor. Biz ayrıca tahliye davası açtık. O tahliye davasındaki hakim de ilk açılan davanın sonucunu bekliyor. Bekletme kararı aldı ve duruşmayı Hazirana bıraktı.”

HIRSIZLARIN MEKANI OLDU

Ankapark bu kadar sahipsiz olunca hırsızların da mekanı oldu. Başkan, “Bu arada hiç olmazsa 100 tane hırsız yakalandı orada. Kabloları kesip satıyorlar. Geçtiğimiz günlerde de firma iflasını istedi. İflas olunca otomatikman sözleşme sona ermesine rağmen Yenimahalle Kaymakamlığı'na yazı yazdık ‘Burayı bize verin' diye. Onlar da İçişleri Bakanlığına sormuşlar. Hâlâ sonuç bekliyoruz. Orada tam 801 milyon dolar çürüyor. Ama bakıyoruz bazı siyasiler televizyona çıkıyorlar ‘Ankaparkı niye işletmiyorsunuz?' diye bizi suçluyorlar. Artık buna ben ‘pişkinlik' diyorum başka bir şey demiyorum. Hatalı proje de olsa, devasa rakamlar da harcanmış olsa ortada bir mal var ve bu malın mutlaka bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Halka soracağız” dedi.

Çöp projelerin hesabı sorulmalı

Yavaş, AKP döneminin projelerine dikkat çekerek “Bu kadar aç insan varken, ‘proje yapıyoruz' deyip de çöp projelerde Ankara halkının milyarlarca lirasını batıran, usulsüzlük yapan insanlardan bunun hesabının sorulması gerektiğine inanıyoruz. ‘Sorulması gerekiyor' diyoruz ama maalesef pek öyle görünmüyor” dedi.

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