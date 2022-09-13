Beykent Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alacak

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre 23 öğretim üyesi alımı yapılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İletişim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 23 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

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