Bir kadın cinayeti daha: Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

Mersin'de özel bir hastanede laborant olarak çalışan Dilek Karaman, doğum günü dolayısıyla babasında kalan oğlunu almaya gittiği evde, boşanma aşamasındaki eşi M.K tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

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Mersin’in Akdeniz ilçesinde özel bir hastanede laborant olarak çalışan Dilek Karaman ile M.K., bir süre önce boşanma kararı alıp ayrı evlerde yaşamaya başladı. Dava sürerken, Karaman, dün doğum günü olduğu için babasının yanında olan oğlunu almak için M.K.nin Karacailyas’taki evine gitti.

Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.K., yanındaki tabancayı çekip Dilek Karaman’a ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Karaman’ın hayatını kaybettiği saptandı.

Dilek Karaman’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. M.K. ise polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

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