‘Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız?’ diyen siyasetçi oda başkanı seçildi

Ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdundaki baskıdan şikayet ederek hayatına son veren tıp öğrencisi Enes Kara hakkında, “Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız? Bir ayyaş öldü diye meyhaneleri mi kapatacağız?" açıklamasında bulunan BBP MKYK Üyesi Ahmet Namık Akdoğan, Eskişehir Elektrikçiler Odası başkanlığına seçildi.

Kemal ATLAN

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Enes Kara’nın ölümü sonrası yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ahmet Namık Akdoğan, Eskişehir Elektrikçiler Oda Başkanı oldu.

SÖZLERİYLE GÜNDEM OLMUŞTU

Ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdundaki baskıdan şikayet ederek hayatına son veren tıp öğrencisi Enes Kara’nın ölümüyle ilgili BBP MKYK Üyesi Ahmet Namık Akdoğan, Eskişehir’de yaptığı açıklamasında “Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız? Bir ayyaş öldü diye meyhaneleri mi kapatacağız? O zaman ÇYDD, Atatürkçü Düşünce Derneği, lions, bu gibi yerler de kapatılsın” ifadelerini kullanmış ve daha sonrasında da sosyal medya hesabından sözlerini latife yapmak için söylediğini paylaşmış, olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.

PARTİSİ SAVUNMASINI İSTEMİŞTİ

Yaşanan olay sonrası BBP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “MKYK üyemiz Ahmet Namık Akdoğan'ın, hepimizi üzen ve rahatsız eden sözleriyle ilgili, uyarılmasına ve genel sekreterlik tarafından savunmasının alınmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verilmişti.

ODA BAŞKANI SEÇİLDİ

BBP MKYK üyesi Ahmet Namık Akdoğan, Esnaf Odaları Kongre sürecinde Eskişehir Elektrikçiler Odası Başkanlığı'na aday oldu. BBP MKYK Üyesi Ahmet Namık Akdoğan ile eski oda başkanı Cafer Adıgüzel başkanlık için yarıştı.

Bir düğün salonunda gerçekleşen seçimde, Akdoğan seçimi 66 oy farkla kazandı. BBP MKYK Üyesi Ahmet Namık Akdoğan seçimde 182 oy alırken eski başkan Adıgüzel ise 116 oy aldı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından davullu zurnalı kutlama gerçekleşti.

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