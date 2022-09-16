Bitmeyen yoksulluk kuyruğu: 500 TL için saatlerce bekliyorlar

Van’da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan 500 TL yardım almak için sabahın erken saatlerinde kuyruğa giren vatandaşlar gün boyu sıra bekliyor. Yoksulluk kuyruğunu görüntüleyen CHP'li Tanal, “5'li çeteler kasalarını doldururken AKP iktidarı, halkımızı üç kuruşa muhtaç etti. Bir de bu kuyruklarla, verdikleri üç kuruşla övünüyorlar” dedi.

Orhan BOZKURT

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Vatandaşlar Van'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan yardım almak için uzun kuyruklar oluşturuyor. Aylık 500 TL ‘Yoksulluk Yardımı' almak için sabahın erken saatlerinden itibaren İpekyolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın önünde kuyruğa giren vatandaşlar tüm gün sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

“AKP İKTİDARI, HALKIMIZI ÜÇ KURUŞA MUHTAÇ ETTİ”

CHP Doğu Masası ziyaretleri kapsamında Van'da bulunan İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, yoksulluk kuyruğundaki vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşların girdiği yoksulluk kuyruğunun görüntülerini paylaşan CHP Milletvekili Tanal şunları söyledi:

“Dar gelirli vatandaşlar, 500 liralık fakirlik yardımı başvurusu için İpekyolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kadınlar ve yanlarındaki çocuklar, saatlerdir sırada bekliyor.

5’li çeteler kasalarını doldururken AKP iktidarı, halkımızı üç kuruşa muhtaç etti. Bir de bu kuyruklarla, verdikleri üç kuruşla övünüyorlar. Sosyal devlet anlayışı bu değildir. Halkımız bu muameleyi hak etmiyor. Az kaldı, düzelteceğiz. AKP eşittir yoksulluk”

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