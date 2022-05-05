Bodrum’da su isale hattı yine patladı, vatandaşlar canını zor kurtardı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 5 yıldır ilçenin kabusu haline gelen su isale hattı bugün akşam saatlerinde yine patladı. Caddenin ortasında patlamanın etkisi ile tonlarca su caddeye akarken patlama yerine yakın olan vatandaşlar canını son anda kurtardı.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 5 yıldır 2 binden fazla patlama meydana gelen su isale hattı bu kez turistik Bitez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Caddenin ortasında birden patlayan ana isale hattı nedeniyle tonlarca su yerin altında 4 metre yüksekliğe fışkırdı.

CADDENİN ORTASINA BOMBA DÜŞMÜŞ GİBİ OLDU

Caddenin ortasına bomba düşmüş gibi olduğu belirtilirken iki metre genişliğinde üç metre derinliğinde çukur oluştu. Patlama anında kaldırımda yürüyen vatandaşlar canlarını zor kurtarırken, dakikalarca yola akan sular nedeniyle iki ev ve üç iş yeri sular altında kaldı.

“DEPREM OLUYOR SANDIK”

Kaldırımda yürüyen evli ve bir çocuk annesi Meltem Özcan, “Çocuklarla eve dönüyorduk, yerin oynadığını fark ettim, önce deprem oluyor sandım sonra birden arkamızda su hattı patladı, kaçarak kurtulduk, uzun süre olayın etkisinden kurtulamadık. İlçede su hattı serseri mayın gibi oldu. Ne zaman nerede patlayacağı belli değil” diye konuştu.

MUSKİ (Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri) ekipleri bakım ve onarım çalışmasına başladı. Bölgeye su aktarımı de kesildi.