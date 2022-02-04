Boğaziçi Üniversitesi’nde bir akademisyenin daha derslerine son verildi

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri rektörü protesto nöbetlerine bugün de devam etti. Bir akademisyenin da Boğaziçi Üniversitesi'nde görevinin rektör tarafından sonlandırıldığı ortaya çıktı. Görevine son verilen akademisyen Kaan Öztürk, "Boğaziçi'nden kovulma sırası bana gelmiş. Kovuldum demekten utanmıyorum, çünkü Naci İnci tarafından beğenilmemek bir şeref madalyasıdır" açıklamasında bulundu.

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Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, rektör Melih Bulu'nun atanmasıyla başlattıkları ve istifasının ardından Naci İnci’nin rektörlüğe atanmasıyla devam ettirdikleri protesto nöbetlerinin 270'ncisi gerçekleştirdi.

Akademisyenler cübbelerini giyerek bir kez daha rektörlük binasına sırt döndü. Eylemde “Kabul etmiyoruz, Vazgeçmiyoruz” yazılı dövizler taşındı. Bugünkü eyleme üniversitenin iktisadi idari bilimler mezunları da katıldı.

“KOVULMA SIRASI BANA GELMİŞ”

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim görevlisi olan akademisyen Kaan Öztürk'ün verdiği dersin dönem müfredatından çıkarıldığı öğrenildi.

Öztürk, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak “Boğaziçi’nden kovulma sırası bana gelmiş. Kovuldum demekten utanmıyorum, çünkü Naci İnci tarafından beğenilmemek bir şeref madalyasıdır. Düşünsenize, ya ‘Kaan tam benim istediğim gibi biri, hiç dokunmayın ona' deseydi? Utançtan insan içine çıkamazdım” ifadelerine yer verdi.

Melih Bulu ve Naci İnci'nin göreve gelmesiyle Boğaziçi Üniversitesi'nde uzun yıllardır eğitim veren birçok akademisyenin derslerine son verilmişti.