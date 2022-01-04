Bolu Belediye Başkanı zamlara tepki olarak ampul kırdı

Yeni yılla birlikte art arda gelen zamlara belediye meclis toplantısında tepki gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, eline aldığı normal ampul ve tasarruflu ampullerden, normal olanını yere fırlatarak kırdı.

İsmail AKDUMAN

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Yeni yıl, elektrik, doğalgaz, emlak vergisi başta olmak üzere art arda gelen zamlarla başladı. Emlak vergisi zammının iptali için dava açan Bolu’nun CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ocak ayının ilk belediye meclis toplantısında diğer zamlara da tepki gösterdi. Özcan, zamlarla birlikte belediyenin ve vatandaşların giderlerinin 2 katına çıktığını söyledi.

ELİNE ALDIĞI İKİ AMPUL İLE ANLATTI

AKP hükümetine tepkisini eline aldığı biri normal ampul, diğeri de tasarruflu ampul olmak üzere iki ampul ile anlatan Başkan Özcan, “Artık bu hükümetin maliyeti bize çok fazla olmaya başladı. Size materyalle anlatayım. Elimde iki tane ampul var. Bu ampul 200 vatlık, saatte 200 vat yakıyor. Verdiği enerji kendini ışıtmaktan aciz. Şu ampul 30 vat. Yani bunun 7'de 1'i kadar yakıyor ama verdiği enerji daha fazla” diye konuştu.

“AMPULÜ YERE FIRLATTI”

Konuşması sırasında elinde ampullerden birini yere fırlatan Tanju Özcan, “Bu ampul artık bize, vatandaşa, garibana yük olmaya başladı. O yüzden diyorum ki ben, artık bu ampulden vazgeçelim. Şöyle kıralım ampulleri, yolumuza daha tasarruflu olanıyla devam edelim” ifadelerini kullandı.

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