Borçlu AKP’li belediye, sabah namazına giden çocuklara 40 bin bisiklet hediye edecek

Türkiye'nin en borçlu belediyeleri arasında gösterilen AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsiminde 40 gün boyunca sabah namazına giden çocuklara hediye etmek için bisiklet ihalesine çıkıyor. 40 bin bisikletin alınacağı belirtilen ihale açık teklif usulü ile yapılacak. 2018 yılında belediye tarafından dağıtılan bisikletlerin büyük bölümünü e-ticaret sitelerinde satışa çıkartmıştı.

Müslüm EVCİ

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Türkiye’nin en borçlu belediyeleri arasında gösterilen AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsiminde 40 gün sabah namazına giden 7-14 yaş arası çocuklara hediye etmek için bisiklet ihalesine çıkıyor.

40 bin bisikletin alınacağı belirtilen ihale, açık teklif usulü ile yapılacak. İhaleye son başvuru tarihi ise 6 Haziran olarak belirlendi.

“2018 YILINDAN SONRA PANDEMİDEN DOLAYI YAPAMADIK”

AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ihaleye ilişkin SÖZCÜ'ye bilgi verdi. Belediyede yetkili isim, “İhale yaz aylarında 2 ay boyunca 40 gün sabah namazına giden çocuklara bisiklet hediye ettiğimiz ‘Güle Oynaya Camiye Gel’ projesi kapsamında yapılacak. 2018 yılında başlattığımız projeyi pandemiden dolayı yapamadık. Bu sene yeniden ihaleye çıkılacak” dedi.

AİLELER BİSİKLETLERİ SATIŞA ÇIKARTMIŞTI

2018 yılında da AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü öncülüğünde düzenlenen “Güle Oynaya Camiye Gel” projesi kapsamında hediye olarak dağıtılan 44 bin bisikletin büyük bölümü aileler tarafından e-ticaret sitelerinde satışa çıkarılmıştı. O dönemde yapılan projenin maliyeti ise 24 milyon lira olarak açıklanmıştı.



“CAMİLERİMİZ HAYATIN MERKEZİ HALİNE GELDİ”

2018 yılında gerçekleştirilen bisiklet dağıtım töreninde açıklama yapan AKP'li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay şunları söylemişti:

“Çocuklarımız cami ve cemaatle buluştu. Cemaatimiz için de önemli bir hatıra oldu. Camilerimiz, çocuk sesleri ve koşuşturmalarına alıştı. Bu görüntü de camilerimizin hayatın merkezi haline geldiğini bir kez daha göstermiş oldu.”

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